Szalone promocje w Lidlu na majówkę! Tak może wyglądać twój dom!

Oferta – 20 procent na tekstylia domowe obowiązywać będzie do środy 3 maja. Nie musisz się martwić tym, że sklepy będą zamknięte w majówkę – zakupy w Lidlu zrobisz teraz wygodnie Online, a towar zostanie bezpłatnie dostarczony do twojego domu.

Dla wszystkich klientów zainteresowanych tym, żeby zaoszczędzić na świetnych produktach (KLIKAJĄC TUTAJ ZNAJDZIESZ WSZYSTKIE Z NICH), mamy rozpiskę produktów, które są bestsellerami, a teraz kupicie je w bardzo niskich cenach.

Wielkie promocje na poduszki i kołdry w Lidlu!

W sklepie Lidl Online znajdziecie pikowane kołdry całoroczne, albo z izolacją 3M Thinsulate. Co to oznacza? Że wybrany przez was produkt charakteryzuje się mieszanką włókien, które pochłaniają i zatrzymują ciepło ciała. Jednocześnie sprzyjają suchemu środowisku snu, pozwalając na ucieczkę wilgoci. Jednocześnie mają niewielki ciężar i są oddychające, a także odpowiednie dla alergików.

Wśród oferty Lidla znajdziecie je w rozmiarach:

Jeżeli wciąż nie możesz się dobrze wyspać, warto zainwestować w świetną poduszkę. Teraz 3-komorowa opcja z Lidla z wypełnieniem 60 proc. puch, 40 proc. pierze, kupisz 20 proc. taniej, za jedyne 39,99 zł. Inną opcją jest nieco droższa poducha z termoizolacją 3M Thinsulate.

Pościel w Lidlu 20 procent taniej!

20 procentowa obniżka cen obowiązuje też na wszystkie pościele w Lidlu. Możecie kupić te z bawełną renforce – w różnych rozmiarach za jedyne 87 zł. Za niecałe 104 złote są też opcje dziecięce – z Harrym Potterem, świnką Pepą, dinozaurami czy bohaterami „Psiego Patrolu”.

Ogromną promocją w Lidl Online są też objęte prześcieradła – satynowe, z kory, z dżerseju, bawełny czy mikrowłókna - WSZYSTKIE RODZAJE I ROZMIARY PRZEJRZYJ TUTAJ.

Codziennie będziemy publikować dla Państwa najciekawsze oferty, które znajdziecie w sklepach Lidl Online. Sprawdźcie szczegóły, klikając w linki!