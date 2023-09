PiS złoży jutro kolejne obietnice? Jasna deklaracja byłej premier

W najbliższą niedzielę, dwa tygodnie przed wyborami parlamentarnymi w katowickim Spodku odbędzie się konwencja Prawa i Sprawiedliwości. O wydarzeniu tym mówiła w wywiadzie dla RMF FM europosłanka ugrupowania, a w przeszłości premier Beata Szydło.

Szydło o nowych obietnicach

– Ta konwencja to będzie najważniejsze wystąpienie naszego lidera, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. To będzie mobilizacja i przypomnienie Polakom, jak ważne są te wybory. Jaka jest stawka tych wyborów – powiedziała w audycji „Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM" Szydło.

Pytana o to, czy padną jutro jakieś obietnice, europosłanka odpowiedziała: – Program już przedstawiliśmy w Końskich. Propozycje programowe były przedstawione jeszcze wcześniej, przed wakacjami, przypomnę: 800 plus, darmowe leki (...) Teraz chcemy rozmawiać o tym, co jest stawką tych wyborów. Musimy wszyscy mieć świadomość tego, że to są wybory niezwykle istotne.

Dopytywana, czy nie padnie żadna nowa obietnica, premier RP w latach 2015-2017 stwierdziła, że „największą obietnicą, którą my składamy Polakom, jest gwarancja bezpieczeństwa i suwerenności Polski". – Z tą obietnicą dbania o bezpieczeństwo Polski i Polaków idziemy do tych wyborów" – powiedziała Szydło.

Zaskakująca deklaracja Szydło ws. przyszłego premiera

W wywiadzie dla RMF FM była szefowa rządu zaskoczyła odpowiedzią na pytanie, kto powinien być premierem po ewentualnej kolejnej wygranej PiS. Szydło przyznała, że życzyłaby sobie, aby na czele rządu stanął Jarosław Kaczyński. Na pytanie prowadzącego, dlaczego nie wskazała obecnego premiera Mateusza Morawieckiego, eurodeputowana odpowiedziała:

– Mateusz Morawiecki jest bardzo dobrym premierem, natomiast gdybym miała wybierać pomiędzy panem premierem Jarosławem Kaczyńskim a Mateuszem Morawieckim, czy innym kandydatem, na pewno uważam, że Jarosław Kaczyński jest najwybitniejszym politykiem (...) Jest to wybitny polityk, dzięki któremu Polska jest i będzie bezpieczna – tłumaczyła Szydło.

Przypomnijmy, że gdy w 2017 roku ważyły się losy premierostwa Szydło, pojawiły się spekulacje, że zastąpi ją prezes PiS. Ostatecznie szefem rządu został ówczesny wicepremier Mateusz Morawiecki.

