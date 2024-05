Prawo jazdy po ślubie. Czy trzeba wymieniać dokument?

Prawo jazdy to jeden z najważniejszych dokumentów osobistych. Jeszcze do niedawna prawa jazdy były wydawane bezterminowe, a kierowca nie miał obowiązku wymiany dokumentu. Teraz przepisy się zmieniły i od 2033 roku każdy będzie musiał wymieniać prawo jazdy co 15 lat. A jak wygląda sytuacja po zawarciu związku małżeńskiego, czy trzeba wymieniać prawo jazdy?

Czy trzeba wymienić prawo jazdy po ślubie?

Jeśli po ślubie jedno ze współmałżonków zmienia nazwisko po ślubie, musi dopełnić formalności w urzędzie. Wymiana dokumentów obejmuje również prawo jazdy. Jeśli po zawarciu związku małżeńskiego para młoda nie przyjmuje nazwiska małżonka (bo pan młody również może przyjąć nazwisko żony, nie tylko żona męża), nie trzeba wymieniać dokumentu.

Jakie dokumenty złożyć o wymianę prawa jazdy?

Aby wymienić prawo jazdy, trzeba złożyć w urzędzie następujące dokumenty:

wniosek o wydania prawa jazdy

aktualne zdjęcie

potwierdzenie opłaty za prawo jazdy

dowód osobisty albo paszport (jeżeli ktoś jest cudzoziemcem)

dotychczasowe prawo jazdy

Ile kosztuje wymiana prawa jazdy?

Za wymianę prawa jazdy trzeba wnieść opłatę. Wyrobienie nowego dokumentu kosztuje 100,50 zł.

Ile czasu na wymianę prawa jazdy?

Na wymianę dokumentu mamy tylko 30 dni. Po upływie tego terminu nie można już legitymować się starym dokumentem. Warto zatem zrobić to od razu po ślubie albo po powrocie z podróży poślubnej, bo na nowe prawo jazdy trzeba będzie poczekać również kilka dni.

