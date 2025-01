Mandat za nieodśnieżone auto. Ile zapłacisz za brak zimowej odpowiedzialności?

Jednym z nich jest odśnieżanie samochodu przed wyruszeniem w trasę. Choć wielu traktuje to jako przykry obowiązek, warto wiedzieć, że zaniedbanie tej czynności może skutkować poważnymi konsekwencjami, w tym mandatem. Sprawdź, jakie przepisy obowiązują w Polsce i jakich kar możesz się spodziewać za nieodśnieżone auto.

Dlaczego odśnieżanie samochodu jest obowiązkowe?

Odśnieżanie samochodu to nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim bezpieczeństwa na drodze. Zalegający na szybach śnieg ogranicza widoczność kierowcy, a sople lodu czy zwały śniegu mogą spadać podczas jazdy, stanowiąc zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Dlatego prawo o ruchu drogowym jasno określa, że pojazd poruszający się po drogach publicznych musi być odpowiednio przygotowany do jazdy, co obejmuje m.in. czystość szyb, lusterek oraz dachu.

Jakie kary grożą za nieodśnieżony samochód?

Polski kodeks drogowy przewiduje konkretne kary za zaniedbanie obowiązku odśnieżania pojazdu. W zależności od sytuacji i stopnia zaniedbania, kierowca może zostać ukarany mandatem:

Nieodśnieżone szyby lub lusterka

Jeśli funkcjonalność pojazdu zostanie ograniczona przez zalegający śnieg lub lód, np. na przedniej szybie lub lusterkach, kierowcy grozi mandat w wysokości od 20 do 500 zł. Policja może dodatkowo uznać, że stan pojazdu zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym, co może skutkować zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego.



Śnieg na dachu lub masce

Zalegający śnieg na dachu pojazdu to nie tylko ryzyko jego osunięcia się na szybę podczas nagłego hamowania, ale także zagrożenie dla innych kierowców. Za takie zaniedbanie grozi mandat do 300 zł.



Spadający śnieg lub lód na innych uczestników ruchu

Jeśli z nieodśnieżonego pojazdu w czasie jazdy odpadnie śnieg lub lód i spowoduje zagrożenie na drodze, kierowca może zostać ukarany mandatem w wysokości nawet do 500 zł. W skrajnych przypadkach, jeśli spowoduje to wypadek, konsekwencje mogą być znacznie poważniejsze, włącznie z odpowiedzialnością karną.

Jak uniknąć mandatu za nieodśnieżony samochód?

Aby uniknąć problemów, warto wdrożyć kilka prostych nawyków: