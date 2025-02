Czy komornik może zabrać twoje rzeczy za cudze długi? Ekspertka wyjaśnia

Egzekucja komornicza to temat, który budzi wiele emocji i kontrowersji. Szczególnie problematyczne są sytuacje, gdy komornik zajmuje przedmioty nienależące do dłużnika. Czy takie działanie jest zgodne z prawem? Kiedy komornik może zająć cudze rzeczy i jak się przed tym bronić? W naszym poradniku wyjaśniamy najważniejsze kwestie związane z egzekucją komorniczą z majątku osób trzecich.

Kiedy komornik może zająć przedmioty nienależące do dłużnika?

Justyna Burska, radca prawny GK Legal, wyjaśnia: "Komornik może zająć ruchomości dłużnika będące w jego władaniu albo we władaniu samego wierzyciela, który do nich skierował egzekucję. Władanie to faktyczna dyspozycja przedmiotem, niezależnie od stosunku prawnego władającego do tego przedmiotu."

"Nie podlegają zajęciu ruchomości, jeżeli z ujawnionych w sprawie okoliczności wynika, że nie stanowią one własności dłużnika. Ruchomości dłużnika będące we władaniu osoby trzeciej można zająć tylko wówczas, gdy osoba ta zgadza się na ich zajęcie albo przyznaje, że stanowią one własność dłużnika, oraz w przypadkach wskazanych w ustawie" – wyjaśnia ekspertka.

Warto jednak zaznaczyć, że w przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych, komornik ma szersze uprawnienia. "W przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych komornik może zająć także ruchomości będące we władaniu osoby zamieszkującej wspólnie z dłużnikiem bez zgody tej osoby, chyba że przedstawi ona dowód, że ruchomości są jej własnością" – tłumaczy Justyna Burska.

Egzekucja z majątku małżonków

Szczególnie skomplikowana jest sytuacja, gdy dłużnik pozostaje w związku małżeńskim. "Jeżeli dana ruchomość wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków, komornik prowadzący postępowanie przeciwko jednemu z małżonków może dokonać zajęcia ruchomości. Dalsze czynności egzekucyjne dopuszczalne są dopiero po przedłożeniu przez wierzyciela tytułu wykonawczego wydanego przeciwko obojgu małżonkom" – wyjaśnia ekspertka.

"Tak, komornik może zająć mieszkanie dłużnika znajdujące się w majątku wspólnym małżonków. Tytuł wykonawczy przeciwko dłużnikowi pozostającemu w związku małżeńskim jest podstawą do zajęcia nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego" – dodaje.

Jak się bronić przed bezprawnym zajęciem

Jeśli komornik zajął przedmioty nienależące do dłużnika, osoba poszkodowana ma prawo do złożenia skargi na czynności komornika. Skargę składa się do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę kancelarii komornika w terminie 7 dni od dnia dokonania czynności.

Justyna Burska podkreśla: "Współwłaścicielowi nie przysługuje możliwość odwołania się, jeżeli komornik prawidłowo prowadzi egzekucję z udziału dłużnika. Innym współwłaścicielom przysługuje natomiast łącznie prawo żądania, aby cała rzecz została sprzedana."

Podsumowanie

Egzekucja komornicza to skomplikowany proces, w którym łatwo o nadużycia. Warto znać swoje prawa i wiedzieć, jak się bronić przed bezprawnym zajęciem majątku. W razie wątpliwości zawsze warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie egzekucyjnym.

Pamiętajmy, że komornik ma obowiązek działać zgodnie z prawem i z poszanowaniem praw wszystkich stron postępowania. Jeśli mamy wątpliwości co do legalności działań komornika, nie bójmy się korzystać z przysługujących nam środków odwoławczych.

