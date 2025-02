Zalegasz z alimentami? Tyle komornik zabierze z pensji

Od 1 stycznia 2025 roku wzrosła w Polsce płaca minimalna, co ma wpływ na egzekucję komorniczą. W przypadku długów alimentacyjnych obowiązują inne zasady niż przy zwykłych zobowiązaniach – komornik może potrącić nawet 60% wynagrodzenia. Sprawdź, ile wynosi kwota wolna od zajęcia w 2025 roku i czy trzynastka również podlega egzekucji.

Ile komornik może zabrać z pensji za alimenty?

Pracownik, wobec którego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne za długi alimentacyjne, musi liczyć się z większymi potrąceniami niż osoby z innymi zobowiązaniami. Komornik może zająć do 3/5 wynagrodzenia, a co istotne – nie obowiązuje tutaj kwota wolna od zajęcia.

W 2025 roku płaca minimalna wynosi 4666 zł brutto, co przekłada się na 3510,92 zł netto. Oznacza to, że maksymalne potrącenie z pensji dłużnika alimentacyjnego wynosi 2106,55 zł, a kwota, która pozostanie mu do dyspozycji, to 1408,40 zł netto.

Czy komornik może zająć pensję za pół etatu?

Dłużnicy alimentacyjni zatrudnieni na pół etatu również muszą liczyć się z egzekucją komorniczą. W ich przypadku obowiązują te same zasady – komornik może zająć do 3/5 wynagrodzenia.

Osoba pracująca na pół etatu i zarabiająca 2333 zł brutto (50% płacy minimalnej) otrzymuje na rękę około 1170,30 zł. W tym przypadku zajęcie komornicze wynosi 702,18 zł, co oznacza, że do dyspozycji dłużnika pozostaje jedynie 468,12 zł netto.

Czy komornik może zająć trzynastkę za alimenty?

Trzynasta pensja, czyli dodatkowe świadczenie, również podlega zajęciu przez komornika. W przypadku długów alimentacyjnych zasady pozostają niezmienne – komornik może potrącić 3/5 tej kwoty.

Jeśli dłużnik otrzymuje trzynastkę w wysokości 3510,92 zł netto, zajęciu podlega 2106,55 zł, a on sam otrzyma 1408,40 zł netto.

Jak uniknąć zajęcia pensji przez komornika?

Dłużnicy alimentacyjni mogą próbować zawiesić postępowanie egzekucyjne. Istnieje na to możliwość, jeśli spełnią warunki określone w art. 1083 Kodeksu postępowania cywilnego.

Aby zatrzymać zajęcia wynagrodzenia, dłużnik musi:

Spłacić wszystkie zaległe alimenty.

Wpłacić na rachunek depozytowy Ministra Finansów równowartość sześciu miesięcznych alimentów.

Zgodzić się na to, by komornik mógł pobierać te środki w razie ponownego zalegania z płatnościami.

Jeśli komornik stwierdzi, że dłużnik znów zalega z alimentami, wznowi egzekucję bez dodatkowych formalności.

W 2025 roku dłużnicy alimentacyjni muszą liczyć się z wysokimi potrąceniami. Komornik może zabrać 3/5 wynagrodzenia, zarówno z pensji, jak i trzynastego świadczenia. Osoby zatrudnione na pełny etat zachowają jedynie 1408,40 zł netto, a pracujący na pół etatu 468,12 zł netto.

Aby uniknąć zajęcia pensji, dłużnicy mogą skorzystać z możliwości zawieszenia egzekucji, jeśli uregulują zaległości i zdeponują kwotę pokrywającą półroczne alimenty.

