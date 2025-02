Komornik zajmie konto w Revolut? Dłużnicy muszą przygotować się na zmiany

Revolut od lat cieszy się ogromną popularnością w Polsce, przyciągając miliony użytkowników. Dotychczas środki na kontach tego fintechu były niedostępne dla polskich komorników, ale sytuacja może się wkrótce zmienić. Jak podaje portal "Infor", jeśli Revolut zostanie włączony do systemu Ognivo, komornicy będą mogli zajmować pieniądze zdeponowane w tej aplikacji.

Jak działa Revolut i dlaczego dłużnicy chętnie go wybierają?

Revolut to międzynarodowa platforma finansowa, oferująca m.in. płatności internetowe, wymianę walut po atrakcyjnych kursach, a nawet inwestowanie na giełdzie. Konto można założyć w pełni online, co sprawia, że aplikacja jest szczególnie wygodna dla osób podróżujących. W Polsce korzysta z niej już około 4 miliony osób, a liczba ta rośnie o milion użytkowników rocznie.

Jednym z powodów tak dużej popularności Revolut jest fakt, że nie jest on częścią polskiego systemu bankowego Ognivo. System ten pozwala komornikom na automatyczne wykrywanie i zajmowanie środków zgromadzonych na kontach w polskich bankach. Revolut, operując na litewskim numerze IBAN, podlega prawu bankowemu tego kraju, co oznacza, że komornicy nie mają do niego dostępu.

Czy komornicy będą mogli zająć pieniądze na Revolut?

Według Krajowej Rady Komorniczej, Revolut złożył wniosek o rejestrację jako oddział banku zagranicznego w Polsce. Jeśli Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdzi ten wniosek, Revolut zostanie objęty polskimi regulacjami bankowymi. Oznacza to, że konta użytkowników zostaną włączone do systemu Ognivo, a komornicy zyskają możliwość zajmowania środków zdeponowanych w aplikacji.

Dla wielu dłużników oznaczałoby to koniec możliwości unikania egzekucji komorniczej poprzez ukrywanie środków w zagranicznym fintechu. Taka zmiana mogłaby również wpłynąć na decyzje użytkowników, którzy do tej pory traktowali Revolut jako bezpieczne miejsce do przechowywania pieniędzy.

Czy dłużnicy znajdą inną alternatywę?

W przypadku objęcia Revolut polskimi przepisami dłużnicy mogą poszukać innych rozwiązań. Jedną z alternatyw może być brytyjska aplikacja Wise, która oferuje podobne usługi, w tym wielowalutowe konta i korzystne przewalutowania. Ponieważ Wielka Brytania nie jest już częścią Unii Europejskiej, konta prowadzone przez Wise nie podlegają unijnym regulacjom, co oznacza, że mogą pozostać niedostępne dla polskich organów egzekucyjnych.

To, czy Revolut faktycznie zostanie włączony do systemu Ognivo, zależy od decyzji KNF. Dla wielu użytkowników oznaczałoby to znaczące zmiany w korzystaniu z aplikacji, a dla dłużników – koniec możliwości ukrywania środków przed komornikami.

