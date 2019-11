Możesz wyglądać jak postać z Cyberpunk 2077. Odpowiednie filtry są już na Instagramie

Musimy przyznać, że zaprzęgnięcie technologii do robienia „cyberpunkowych” zdjęć to jeden z lepszych pomysłów na promocję tej i tak głośnej już gry. Dodatkowo to świetna okazja do sprawdzenia, jak my sami moglibyśmy wyglądać w świecie tworzonym przez polskie CD Projekt Red. Do wyboru jest kilka opcji i naprawdę robią one wrażenie. Sprawdźcie sami, korzystając z instagramowego rozszerzenia.

Gra Cyberpunk 2077 swoją premierę będzie miała 16 kwietnia 2020 roku. Dostępna będzie na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Przedpremierowo można było ją zakupić już kilka miesięcy temu, a twórcy cały czas informują o wprowadzaniu nowej zawartości, np. trybu multiplayer i darmowych DLC.

„Do tej pory mówiliśmy o multi jedynie, jako o projekcie w fazie badań i rozwoju. Zbliżając się do premiery wersji single Cyberpunka 2077 w kwietniu 2020, chcemy potwierdzić, że prace nad multiplayerem trwają” – napisał CD Projekt RED na swoim oficjalnym koncie na Twitterze.

„Plan jest taki, by dostarczyć wam „Cyberpunka” w kwietniu 2020 roku, a następnie rozbudowywać go o DLC (darmowe!) oraz zawartość dla pojedynczego gracza. A gdy już skończymy pracę, zaprosimy was także do rozgrywki wieloosobowej” – czytamy dalej we wpisie.

