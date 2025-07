Minimalna płaca 2026: tyle dostaniesz „na rękę”

Wynagrodzenie minimalne w Polsce ma wzrosnąć od 2026 roku. Aktualnie obowiązująca kwota to 4666 zł brutto, a według rządowej propozycji od stycznia 2026 roku najniższa krajowa ma wynosić 4806 zł brutto. Oznacza to podwyżkę o 140 zł brutto, czyli około 3 procent w stosunku do obecnego poziomu.

Nowe stawki

11 lipca odbyło się posiedzenie Rady Dialogu Społecznego, podczas którego omawiano nowe stawki płacy minimalnej oraz minimalnej stawki godzinowej, jakie miałyby obowiązywać w 2026 roku. Do porozumienia nie doszło. Związki zawodowe domagają się znacznie większej podwyżki — ich zdaniem najniższe wynagrodzenie powinno wynieść co najmniej 5015 zł brutto. Z kolei przedstawiciele pracodawców są ostrożniejsi i uważają, że wzrost nie powinien przekroczyć 50 zł.

Rząd zaproponował także wzrost minimalnej stawki godzinowej. Obecnie wynosi ona 30,50 zł brutto, a w 2026 roku miałaby wzrosnąć do poziomu 31,40 zł brutto, co oznacza podwyżkę o 90 groszy. Taka stawka obowiązuje przy umowach cywilnoprawnych, w tym umowach zlecenia oraz o świadczenie usług.

Ile wyniesie minimalna pensja?

Wielu pracowników zastanawia się, ile realnie wyniesie ich wynagrodzenie po potrąceniu obowiązkowych składek. Zgodnie z obliczeniami zaprezentowanymi przez "DGP", osoba zatrudniona na pełen etat, zarabiająca płacę minimalną w wysokości 4806 zł brutto, otrzyma netto około 3605,85 zł. Kwota ta uwzględnia wszystkie obowiązkowe potrącenia: składkę emerytalną, rentową, chorobową, zdrowotną oraz zaliczkę na podatek dochodowy.

W porównaniu z aktualną kwotą najniższego wynagrodzenia netto, która wynosi 3510,92 zł, oznacza to wzrost o 94,93 zł miesięcznie. Choć zmiana nie jest duża, dla osób otrzymujących pensję minimalną może mieć zauważalne znaczenie w domowym budżecie.

