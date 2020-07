Ta branża nie uniknie kłopotów. Ale szybko (i spektakularnie) się podniesie

Zdaniem analityków już w 2021 nastąpi mocne odbicie, na którym najwięcej zyskają dostawcy oprogramowywania dla biznesu. W 2020 roku firmy z branży IT wzbogacą się o 3,5 biliona dolarów. Wydawać by się mogło, że to ogromna kwota, ale biorąc pod uwagę rok poprzedni, oznacza ona spadek. Zdaniem Instytutu Gartnera pieniędzy, które trafią do branży IT, będzie o 7,3 proc. mniej niż w 2019 roku.

– W branży IT sytuacja jest dwojaka. Część firm nie odczuło znacząco wpływu pandemii na realizowane projekty, ale jest wiele przedsiębiorstw, którym koronawirus mocno dał się we znaki – mówi Rafał Orawski, prezes BPSC. – Pierwsza część roku była dla całej światowej gospodarki jedną wielką niewiadomą. Czy to w UE, Azji, czy Ameryce Północnej okres chwilowego wyhamowania trwał kilka lub kilkanaście tygodni, a to musiało odbić się na działalności operacyjnej i inwestycjach. Kolejne miesiące powinny być lepsze, a rynek będzie się rozpędzał, by w nowym roku wrócić do normalności – dodaje szef śląskiego dostawcy oprogramowania ERP.

Podobnego zdania jest John-David Lovelock, wiceprezes ds. Badań w firmie Gartner. – Załamanie na rynku jest bardzo gwałtowne, ale nie potrwa długo. Z naszych estymacji wynika, że już w 2021 roku sytuacja ustabilizuje się – mówi Lovelock.

Efekt motyla

Największy spadek dynamiki przychodów zanotują dostawcy rozwiązań i usług Data Center oraz producenci i resellerzy urządzeń IT. W przypadku tych pierwszych nakłady będą o 10,3 proc. niższe niż w 2019. To znaczący spadek, ale nie tak pokaźny, jak ten, który dotknie sektor urządzeń IT – ten w bieżącym roku skurczy się o aż 16,1 proc. Będzie to największy spadek wśród wszystkich analizowanych segmentów. Co prawda, jak podaje Gartner, praca w domu spowodowała tymczasowy wzrost zakupów urządzeń – komputerów, laptopów i monitorów, ale był to jednorazowy skok, który nie powtórzy się w kolejnych miesiącach.

W porównaniu ze wspomnianymi dwoma segmentami pozostałe analizowane przez Gartnera obszary rynku IT wyglądają znacznie lepiej. Co prawda również zanotują ujemną dynamikę rozwoju, ale będzie ona zdecydowanie płytsza niż w dwóch wcześniej wymienionych. Będzie to kolejno -6,8 proc. dla rynku usług IT, -5,7 proc. oprogramowania i -3,3 proc. w przypadku segmentu usług komunikacyjnych.

Spadki są zapowiedzią... wzrostu

Po słabych pierwszych sześciu miesiącach 2020 roku rynek zaczyna się odradzać, ale prawdziwe efekty ożywienia zauważymy w 2021.

– Dzięki złagodzeniu ograniczeń związanych z blokadą, wiele przedsiębiorstw już wkrótce powróci do przychodów sprzed pandemii. To sprawi, że łatwiej będzie rozmawiać o inwestycjach w IT. Ponowne uruchomienie gospodarek po pauzie będzie stopniowo napędzać wydatki – mówi Lovelock.

W 2021 roku każdy z pięciu badanych segmentów rynku IT będzie mógł pochwalić się przynajmniej kilkuprocentowym tempem wzrostu. Największa zmiana będzie miała miejsce w sektorze urządzeń IT, który po załamaniu w 2020 roku, w kolejnych 12 miesiącach odbije się o ponad 18 proc. i osiągnie roczne tempo wzrostu na poziomie 2,4 proc. Nieco szybciej, choć bez tak spektakularnej różnicy, rozwijać się będzie sektor usługtelekomunikacyjnych. Ten segment osiągnie tempo na poziomie 3,3 proc. Warto zaznaczyć, że w tym obszarze w 2020 zanotowane ma być najpłytsze tąpnięcie.

W 2021 roku dobrych wyników mogą spodziewać się dostawcy usług IT, których przychody będą rosły w tempie 5,5 proc. Nieco więcej zarobią dostawcy rozwiązań Data Center (6,2 proc.). Jednak kolejny rok należeć będzie do dostawców oprogramowania dla biznesu. Ten sektor zanotuje zdecydowanie najwyższe tempo wzrostu, wyniesie ono 7,4 proc. Mało tego, wartość, jaką osiągnie rynek oprogramowania w 2021 roku, będzie wyższa o 1,25 proc. niż ta z roku 2019, który dla branży był bardzo dobry.

Eksperci Gartnera szacują, że w 2021 roku globalna wartość rynku IT zamknie się w kwocie 3,83 biliona dolarów i będzie o 4,3 proc. wyższa niż 2020.