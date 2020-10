Jak zwiększać kompetencje poszukiwane na rynku pracy? Sprawdź

Sztuczna Inteligencja, Internet Rzeczy, sieci 5G, transformacja cyfrowa, cyberbezpieczeństwo czy cloud computing- to tylko wybrane obszary nauki i technologii, które już teraz rozwijają się wyjątkowo intensywnie i potrzebują wyspecjalizowanej kadry inżynierskiej, która będzie tworzyć innowacyjne rozwiązania. Na najlepszych ekspertów czekać będą ciekawe, pełne wyzwań oferty pracy oraz atrakcyjne zarobki, dlatego warto nieustannie podnosić swoje umiejętności. Wiedza teoretyczna zdobywana na studiach może być uzupełniana wiedzą praktyczną. Dobrym pomysłem jest udział w projektach skierowanych do studentów, tworzonych przez światowe firmy o dużym doświadczeniu, które na co dzień tworzą i rozwijają nowe technologie. Takim projektem jest Seeds For The Future – globalny program edukacyjny, organizowany już po raz siódmy także w Polsce przez firmę Huawei, światowego lidera w dostarczaniu usług telekomunikacyjnych.

Seeds For The Future to unikalna szansa na zdobycia wiedzy z zakresu AI, sieci 5G, Internetu Rzeczy, cyberbezpieczeństwa, cloud computingu oraz wielu innych obszarów powiązanych z ICT bezpośrednio od światowych ekspertów teleinformatyki, którzy na co dzień pracują nad nowymi technologiami. W ramach sztandarowego programu edukacyjnego firmy Huawei, oprócz wiedzy teleinformatycznej, w trakcie 5 dniowego cyklu szkoleń będzie można także rozwinąć umiejętności przywódcze, poszerzyć kompetencje z zarządzania strategicznego, międzykulturowego czy zwiększania efektywności oraz posłuchać wystąpień przedstawicieli biznesu i liderów opinii. Program daje także możliwość międzykulturowego networkingu z uczestnikami kursu z innych krajów, oraz lepszego poznania kultury tradycyjnych i nowoczesnych Chin. W trakcie projektu uczestnicy mają szansę nawiązać nowe kontakty naukowo-biznesowe, a dla wielu z nich udział w projekcie może stać się pierwszym krokiem do kariery zawodowej.

Dla mnie program był okazją do nabycia niezbędnego doświadczenia oraz poszerzenia swoich umiejętności – zarówno tych technologicznych jak i „miękkich”. Uczestniczyłem w kursie języka chińskiego, poznając kulturę i tradycje Chin. Warsztaty technologiczne były poprowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów z różnych dziedzin. Miałem w ich trakcie możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń z uczestnikami z innych państw – mówi Paweł Grochocki, uczestnik V edycji Seeds For The Future.

I dodaje – Seeds for the Future zdecydowanie poszerzył moje horyzonty myślowe oraz kompetencje techniczne w zakresie nowoczesnych technologii. Umożliwił mi zdobycie cennych kontaktów naukowych i biznesowych z ludźmi z całego świata, które przydały się później w mojej pracy naukowej. Pomógł mi także określić w jakim kierunku chciałbym rozwijać własną karierę naukową i zawodową.

Projekt Seeds For The Future skierowany jest do studentów kierunków powiązanych z ICT, matematyką czy inżynierią, ale organizatorzy zapraszają do aplikowania także studentów z innych kierunków, zainteresowanych nowymi technologiami i kulturą Chin, do przyłączenia się i poszerzania kompetencji w kontekście międzydyscyplinarnym. Tegoroczna formuła online zapewnia bezpieczny udział każdemu słuchaczowi kursu. Na dziesięciu najlepszych uczestników czekają nagrody w postaci nowoczesnego sprzętu od Huawei m.in. notebooków, tabletów czy słuchawek bezprzewodowych.

Zgłoszenia do programu Seeds for The Future można nadsyłać do 6 listopada (do godziny 15:00). Zgłoszenie powinno zawierać CV, potwierdzenie średniej ocen, list motywacyjny w formie pisemnej (400-600 słów) i/lub maksymalnie dwuminutowego video, przedstawiającego kandydata oraz ewentualnie inne, uzupełniające materiały (dyplomy, certyfikaty, artykuły). Każdy może samodzielnie złożyć aplikację wysyłając zgłoszenie na adres:piotr.bednarski@huawei.com. Zgłoszenia można też wysyłać do Opiekunów Projektu Seeds For The Future, ustalonych przez władze poszczególnych uczelni, biorących udział w projekcie.

Program odbędzie się w dniach 23-27 listopada br.

Nowoczesne technologie szybkim tempem wkraczają niemal w każdą dziedzinę naszego życia. By nadążyć za idącym postępem technologicznym, warto już teraz kształcić społeczeństwo z zakresu technologii takich jak sieć 5G, Internet rzeczy i Sztuczna Inteligencja. Program Seeds For The Future jest dla studentów niebywałą okazją do zdobycia bogatego doświadczenia praktycznego podczas warsztatów technicznych prowadzonych przez najlepszych specjalistów w tych dziedzinach. Bardzo polecam udział w programie wszystkim studentom, którzy chcą poszerzać swoje umiejętności oraz cenią sobie angażujące i ciekawe sposoby zdobywania nowej wiedzy – podsumowuje Paweł Grochocki.

Szczegóły dotyczące programu Seeds For The Future można znaleźć na stronie https://seedsforthefuture.pl/ oraz na fanpagehttps://www.facebook.com/SeedsfortheFuturePolska.