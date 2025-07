Rząd uruchamia produkcję w Rafako. Ruszają kolej i zbrojeniówka

W Raciborzu rozpoczyna się nowy etap przemysłowego ożywienia. Dzięki działaniom Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz Agencji Rozwoju Przemysłu reaktywowano działalność na terenie dawnego zakładu Rafako. Inicjatywa ta może przynieść zatrudnienie nawet kilkuset osobom.

Nowa spółka

27 czerwca 2025 roku nowo utworzona spółka RFK podpisała z syndykiem masy upadłości Rafako umowę dzierżawy części majątku przedsiębiorstwa. Umowa obejmuje zarówno nieruchomości, jak i wyposażenie hal produkcyjnych: maszyny, narzędzia i urządzenia. Dzierżawa ma charakter bezterminowy, a RFK będzie regulować czynsz co miesiąc. Choć szczegóły umowy nie zostały podane do publicznej wiadomości, źródła sugerują, że RFK otrzymała dostęp do kluczowych zasobów na atrakcyjnych warunkach.

Raciborskie Fabryki Komponentów (RFK) powstały z inicjatywy rządu jako odpowiedź na upadek Rafako. W skład udziałowców weszły Agencja Rozwoju Przemysłu, Polimex Mostostal oraz Towarzystwo Finansowe „Silesia”. Zgoda na koncentrację została uprzednio wydana przez UOKiK. Spółka została wpisana do KRS na początku czerwca 2025 roku, z kapitałem zakładowym 27,5 mln zł. Choć jej formalna siedziba mieści się w Warszawie, operacyjnie działa w Raciborzu. W skład zarządu wchodzą Andrzej Kopeć (prezes), Jacek Kowolik i Grzegorz Brożek.

Zbrojenia i kolej

Rządowy projekt zakłada rozwój RFK w dwóch sektorach: zbrojeniowym i kolejowym. Produkcja na potrzeby obronności może zostać powiązana ze współpracą z zakładami Bumar Łabędy i partnerami z Korei Południowej w zakresie produkcji czołgów. Premier Donald Tusk wcześniej zapowiedział wsparcie w wysokości 700 mln zł dla Rafako i Rafamet.

W branży kolejowej RFK ma współpracować z Fabryką Pojazdów Szynowych H. Cegielski. Część produkcji może zostać przeniesiona do Raciborza. Obecnie zakład realizuje kontrakt dla PKP Intercity, obejmujący 300 wagonów i opcję na kolejne 150. Prezes ARP Wojciech Balczun zaznaczył, że obecność RFK na rynku ma nie tylko zabezpieczyć miejsca pracy, ale również pobudzić lokalnych dostawców i podnieść konkurencyjność przemysłu na Śląsku.

Nie wiadomo jeszcze, czy RFK powróci do produkcji związanej z energetyką.

Czytaj też:

Koniec RAFAKO na GPW. Legenda polskiego przemysłu znika z rynkuCzytaj też:

Tusk stawia na przemysł. 700 mln zł dla firm z Raciborza