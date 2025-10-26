Politycy PiS chcą węgla. „Zielona ideologia niszczy konkurencyjność Europy”

Podczas konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach jednym z dominujących tematów była przyszłość polskiego węgla i kierunek transformacji energetycznej. Politycy partii Jarosława Kaczyńskiego jasno wskazali, że w ich wizji rozwoju kraju górnictwo nadal ma odgrywać kluczową rolę.

Jak podkreślano, Polska nie powinna „bezrefleksyjnie poddawać się zielonej ideologii” ani „likwidować sektora, który przez dekady budował jej przemysłową siłę”. Wśród uczestników konwencji dało się odczuć zdecydowany sprzeciw wobec obecnej polityki klimatycznej Unii Europejskiej oraz obawę o przyszłość śląskich miejsc pracy.

Węgiel jako filar śląskiego przemysłu?

— Jestem wielkim miłośnikiem polskiego węgla — powiedział europoseł Janusz Kowalski. Zaznaczył, że górnictwo nie powinno być likwidowane, ale modernizowane w kierunku „nowoczesnego sektora polskiej gospodarki”.

Poseł Marek Wesoły mówił z kolei o potrzebie „renesansu” śląskiego przemysłu i większego wsparcia dla tradycyjnych branż. Jego zdaniem można to osiągnąć m.in. poprzez dbałość o duże zakłady, obronę przed likwidacją kopalń i elektrowni węglowych, wprowadzanie nowoczesnych technologii oraz rezygnację z „zielonej ideologii” promowanej przez UE.

— Musimy bronić naszych kopalń i elektrowni, wprowadzać nowoczesne technologie, ale bez ulegania zielonej ideologii, która niszczy konkurencyjność Europy — zaznaczył.

Pisowska krytyka transformacji energetycznej

Podczas paneli poświęconych Śląskowi i energetyce wielokrotnie padały słowa krytyki wobec kosztów transformacji klimatycznej. Europoseł Janusz Kowalski podkreślał, że Polska powinna wstrzymać się z radykalnym odchodzeniem od paliw kopalnych.

— Trzeba dzisiaj wrócić do zdrowego rozsądku, zaciągnąć hamulec i przestać bezsensownie wydawać miliardy złotych na transformację energetyczną, która tylko i wyłącznie prowadzi do wzrostu cen energii — stwierdził polityk.

„Tak” dla rozwoju Śląska, ale zdecydowanie „nie” dla języka śląskiego

W dyskusjach pojawiły się także głosy, że przyszłość Śląska powinna łączyć tradycję przemysłową z innowacjami. Poseł Jarosław Wieczorek wskazywał, że potencjał regionu można wykorzystać nie tylko w górnictwie, ale także w nowoczesnych technologiach, takich jak medycyna czy sektor kosmiczny. W opinii polityków PiS potrzebna jest jednak reforma Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Jednocześnie uczestnicy dyskusji skrytykowali próby unifikacji „ślonski godki” i uznania jej za język regionalny. Ich zdaniem „śląszczyzna” mogłaby stracić swoją różnorodność, a temat jest wykorzystywany politycznie.

