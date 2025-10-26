Lista 50 najbogatszych Polek, zjednoczenie koalicji i walka o dominację na prawicy. Nowy „Wprost”

„Lista 50 najbogatszych Polek”. W tym wydaniu Listy mamy aż siedem debiutantek. Działają w branżach zarezerwowanych kiedyś wyłącznie dla mężczyzn. Jedna zajmuje się bunkrowaniem statków, druga produkuje broń i amunicję, kolejna zbudowała firmę w dziedzinie nowych technologii, którą Amerykanie kupili za pół miliarda złotych – pisze Szymon Krawiec.

„Zjednoczenie, które nikogo nie grzeje”. Działacze Platformy są podekscytowani zbliżającym się zjednoczeniem z małymi partiami działającymi w ramach KO. – Grudniowe sondaże zweryfikują te oczekiwania – mówi ponuro Elizie Olczyk polityk związany z obozem władzy.

„PiS walczy o dominację”. PiS rozpoczyna grę o powrót do władzy, której ważnym elementem jest konwencja programowa. Języczkiem u wagi na prawicy będzie prezydent Nawrocki – analizuje Eliza Olczyk.

Co jeszcze w nowym „Wprost”

„Nie ma dla nas alternatywy”. – W działaniach koalicji rządzącej dostrzegam więcej pozytywów niż negatywów – deklaruje w rozmowie z Agnieszką Niesłuchowską Hanna Gronkiewicz-Waltz.

„Konfederaci są przesadnie ambitni”. – W tej partii są ludzie bardzo ambitni, nawet przesadnie, bo na razie jeszcze niczego konkretnego nie dokonali i realizują się w pohukiwaniu – komentuje dla Agnieszki Niesłuchowskiej prof. Ryszard Legutko.

„Zakupy w Polsce 2050”. – Może okaże się, że rola potencjalnego sprawcy zmieni się w rolę poszkodowanego – mówi Adam Gomoła o śledztwie w sprawie „kupowania miejsc” na listach Polski 2050.Więcej w tekście Tomasza Stankiewicza.

„Mamy wpływ na Brukselę”. – Polska ma duży wpływ na decyzje Brukseli dotyczące unijnej polityki rolnej. Pamiętajmy, że ostatecznie możemy zawetować budżet – radzi w wywiadzie Agnieszki Niesłuchowskiej Krzysztof Jurgiel.

„San Francisco” w Płocku. Inwestor cieszy się, że ze ścierniska, czyli stoczni, stworzy tysiąc mieszkań i marinę. Przeciwnicy grzmią, że to destrukcja strategicznie ważnego terenu. Reportaż Piotra Barejki.

„Córki pchają biznes”. Sukcesja w Polsce to nie tylko domena ojców i synów. Największe polskie firmy coraz częściej trafiają w ręce córek – pisze Szymon Krawiec.

„Dziewczyny, które pokochały ETF-y i… pieniądze”. Krzysztof Szczepaniak o tym, obawach Polek przed inwestycjami oraz kobietach, które to zachowawcze podejście próbują zmienić i walczą ze stereotypami.

„Od sleep turystyki po heliskiing”. Alicja Miłosz o nowych trendach w turystyce. Najważniejsze staje się to, by odwiedzane lokalizacje nie przypominały naszej przepełnionej technologią rzeczywistości. Mają być z „innego świata”.

„Lista 1000 największych firm prywatnych”. Przychody 1000 największych prywatnych firm z roku na rok rosną. Smuci jednak fakt, że w takim gronie gigantów nadal mamy niewielu polskich przedsiębiorców – analizuje Szymon Krawiec.