Nowe promocje banków. Sprawdź, gdzie ulokować 25 tys. zł z zyskiem

Lipcowy ranking kont oszczędnościowych portalu Bankier.pl dla kwoty 25 tys. zł otwiera propozycja BNP Paribas Bank Polska z oprocentowaniem sięgającym 8 proc. w skali roku. W zestawieniu uwzględniono konta, które oferują najwyższe stawki procentowe przy założeniu lokaty na wspomnianą kwotę. Każdy bank mógł pojawić się tylko raz – z najlepiej oprocentowaną ofertą.

Ranking kont oszczędnościowych

Na pierwszym miejscu uplasowało się Konto Lokacyjne w promocji „Konta z bonusem i kartą kredytową – edycja 3” od BNP Paribas. Oferta skierowana jest do nowych klientów, którzy zdecydują się założyć konto osobiste z kartą debetową oraz kredytową. W pierwszym miesiącu, po otwarciu konta, obowiązuje oprocentowanie 7 proc. w skali roku.

Od drugiego miesiąca można uzyskać stawkę 8 proc., pod warunkiem spełnienia kilku wymagań: wykonania minimum 6 płatności kartą debetową, zaksięgowania wpływów na poziomie co najmniej 1000 zł oraz przeprowadzenia jednej transakcji kartą kredytową. Warunki należy spełniać każdego miesiąca. Promocja obowiązuje do 30 listopada br., a maksymalna kwota objęta podanym oprocentowaniem to 25 tys. zł. Konto można założyć wyłącznie w placówce banku.

Miejsca na podium

Na drugiej pozycji ex aequo znalazły się dwie oferty ze stawką 7 proc. rocznie. Konto oszczędnościowe Cyfrowy Zysk od BOŚ Banku przeznaczone jest dla nowych klientów i obejmuje środki do 50 tys. zł. Oferta obowiązuje do 8 września br. Z kolei w VeloBanku 7 proc. rocznie można uzyskać na Elastycznym Koncie Oszczędnościowym. Warunkiem jest założenie konta osobistego oraz comiesięczne wykonywanie minimum pięciu transakcji kartą lub Blikiem. Klienci muszą również wyrazić zgody marketingowe. Promocja obowiązuje przez 3 miesiące, również do 50 tys. zł.

Trzecią lokatę zajmują propozycje Citi Handlowego oraz Nest Banku z oprocentowaniem 6,80 proc. rocznie. Citi Handlowy premiuje aktywnych klientów – wymagany jest wpływ min. 2000 zł i trzy płatności kartą miesięcznie na łączną kwotę co najmniej 300 zł. Promocja obowiązuje przez 4 miesiące dla kwot do 100 tys. zł. Nest Bank oferuje podobne oprocentowanie dla nowych klientów, którzy zapewnią miesięczne wpływy w wysokości min. 2000 zł oraz wykonają minimum 10 transakcji płatniczych. Oferta obejmuje 3 miesiące i środki do 100 tys. zł.

