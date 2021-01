Niedrogie meble dla graczy? Ikea i Asus mogą wkrótce zdominować ten sektor. Zobaczcie zdjęcia

Na chińskim portalu społecznościowym Weibo pojawiły się pierwsze zdjęcia produktów przygotowanych przez Ikeę z myślą o potrzebach graczy komputerowych. Wspólnie z Asusem szwedzka firma meblowa opracowała m.in. specjalnie przystosowane biurka, stojaki na słuchawki czy zaczepienia na kabel do myszki. Interesująco przedstawiają się też uchwyty na kubek z napojami, podkładki, lampy LED czy specjalne szafki i regały na sprzęty związane z tym hobby. Wiele z wymienionych rzeczy może nie wydawać się niczym niezwykłym, jednak gracze z pewnością docenią te udogodnienia.

Ikea i Asus swoje meble przetestują w Chinach

Co ważne, ceny przygotowywanych produktów mają być przystępne dla portfela przeciętnego fana cyfrowej rozrywki. To miła odmiana od panującego zwyczaju, zgodnie z którym markowe meble dla grających kosztują zwykle o kilkaset złotych więcej tylko z tego względu, że mają „gaming” w nazwie. Niestety, nie wiadomo kiedy (o ile w ogóle) opisywane tutaj meble trafią do Europy i Polski. 29 stycznia pojawią się one jedynie na rynku chińskim, który ma być polem testowym dla tej oferty.

