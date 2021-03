Ważne aktualizacje iPhone’ów i innych produktów Apple’a

W ramach poprawek bezpieczeństwa iPhone’y i iPady zostaną zaktualizowane do iOS i iPadOS 14.4.1, użytkownicy systemu watchOS zaktualizują się do wersji 7.3.2, a macOS Big Sur – do wersji 11.2.3. Osoby korzystające ze starszych wersji macOS mogą zainstalować najnowszą wersję Safari, wersję do 14.0.3.

Apple twierdzi, że „są to ważne” aktualizacje zabezpieczeń” i „zaleca je dla wszystkich użytkowników”.

Luka w zabezpieczeniach wymagała naprawy

Te poprawki naprawiają tę samą lukę – błąd powodujący uszkodzenie pamięci w WebKit, silniku obsługującym przeglądarkę Safari firmy Apple. Błąd można wywołać odwiedzając złośliwą stronę internetową zawierającą kod, który może wykorzystać tę lukę. Po wykorzystaniu, osoba atakująca może uruchomić złośliwy kod na zaatakowanym urządzeniu Apple.

Wcześniejsze poprawki równie istotne

Błędy zostały zgłoszone przez Google i Microsoft, ale uważa się, że nie są one aktywnie wykorzystywane przez hakerów, w przeciwieństwie do niedawnych luk w zabezpieczeniach.

W zeszłym miesiącu firma Apple wypuściła system iOS 14.4, aby naprawić trzy luki w zabezpieczeniach WebKit, które były „aktywnie wykorzystywane”. Luki zostały połączone w łańcuch, aby można się było włamać się do podstawowego oprogramowania iPhone’a.

