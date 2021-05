„Masz komputer w kuchni? Chłopak pozwolił ci grać?”. Kobiety lubiące gry wideo wolą się ukrywać

65 proc. użytkowników serwisu do streamingu gier Twitch.tv to chłopcy i mężczyźni. 72 proc. grających w jedną z najpopularniejszych gier na świecie, „Fortnite” to chłopcy i mężczyźni. 99 proc. profesjonalnych graczy e-sportowych to mężczyźni.

Ale są też inne dane. Kolejne raporty na temat branży gier komputerowych pokazują, że niemal tyle samo kobiet co mężczyzn oddaje się tej formie rozrywki. Według badania IQS aż 47 procent Polek (w wieku 9-55 lat) zasiada przynajmniej raz w tygodniu przed komputerem PC lub konsolą do gier.

Jeśli to prawda, to gdzie się one podziewają?

– Ostatnio nie mogłam grać ze swoją paczką w „Call of Duty: Warzone”, więc postanowiłam zagrać z przypadkowymi ludźmi – mówi redakcji „Wprost” Agnieszka Borysiuk, dziennikarka i prezenterka e-sportowa. – Jeszcze na początku mówiłam coś na czacie głosowym, ale wystarczyło dosłownie mniej niż 10 gier, żebym całkowicie przestała się odzywać.

Komunikacja głosowa z drużyną to kluczowy element gier multiplayer (wieloosobowych). Dlaczego więc Agnieszka i wiele innych kobiet szybko dochodzi do wniosku, że lepiej dla nich samych będzie, jeśli nie będą się odzywać?