Monika Brodka ogłasza konkurs, w którym stworzy film razem z fanami. Do wygrania ekskluzywne laptopy

Konkurs „XPS Revolt by Brodka” potrwa 7 tygodni i jest adresowany do wszystkich amatorów i profesjonalistów, którzy realizują się twórczo w cyfrowym świecie. W każdym z 6 etapów konkursu jury pod przewodnictwem Brodki wyróżni 10 prac, których autorzy otrzymają płyty winylowe z autografem artystki.

Brodka ogłasza konkurs na najlepsze prace cyfrowe

Na zakończenie konkursu, spośród wszystkich wyróżnionych zgłoszeń, artystka wybierze 4 najlepsze, których twórcy zostaną nagrodzeni laptopami Dell XPS 13. Monika Brodka włączy ich prace do swojej autorskiej impresji wideo.

- Ta współpraca to swego rodzaju twórczy eksperyment – mówi artystka, - ponieważ ostateczny kształt mojego filmu będzie w dużej mierze zdeterminowany tym, co otrzymamy od zewnętrznych twórców. Jest to dość ekscytujące. Moim zdaniem to jest właśnie największa korzyść tworzenia w nowych mediach, że praktycznie nie ma granic kreatywności, ogranicza cię tylko twoja wyobraźnia. Myślę, że cyfrowi twórcy zaskoczą nas mnóstwem kreatywnych pomysłów i inspiracji.

Prace można zgłaszać na stronie xpsrevolt.pl, gdzie znajdują się również szczegółowe zasady konkursu.