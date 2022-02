Donald Trump wrócił do mediów społecznościowych. Wystartował jego serwis Truth Social

Można już pobrać aplikację do obsługi Truth Social, medium społecznościowego, za którym stoi były prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Aplikacja dostępna jest dla użytkowników Apple iOS użytkowników, którzy zamówili aplikację w przedsprzedaży, poinformował Reuters. Agencja podaje również, że nie wszystko poszło zgodnie z planem, bo część użytkowników poskarżyło się na wadliwe działanie aplikacji.

Donald Trump zapewnia, że jego serwis będzie miejscem nieskrępowanej wymiany myśli i nikt nie będzie blokowany za wypowiadanie niepopularnych opinii.

Twitter dożywotnio usunął Trumpa

Były prezydent USA zapowiedział założenie własnych mediów społecznościowych kilka miesięcy temu, gdy Twitter dożywotnio zablokował mu konto, a Facebook czasowo zablokował w reakcji na brak potępienia ataku zwolenników Trumpa na Kapitol, do którego doszło 6 stycznia ubiegłego roku. Jak dotąd zarzuty postawiono 725 osobom, 144 osoby przyznały się do winy, a 71 osób usłyszało wymiar kary. W większości byli to jednak „szeregowi” uczestnicy zamieszek, ukarani głównie za wykroczenie wtargnięcia do budynku Kongresu. Do dziś nie ustalono, czy szturm był planowany czy też było to pospolite ruszenie zwolenników Partii Republikańskiej, którymi powodowało przekonanie, że wybory prezydenckie zostały sfałszowane i Joe Biden nie powinien był ich wygrać.

twitter

Właścicielem nowego medium jest spółka Trump Media & Technology Group, której przewodniczy były republikański kongresmen Devin Nunes. To bliski człowiek Trumpa.

Start nowej aplikacji planowany był na marzec, niespodziewanie pojawiła się w sklepie wcześniej. Kilka dni temu Trump dał do zrozumienia, że jego serwis społecznościowy wystartuje lada dzień. „Przygotujcie się! Już niedługo zobaczycie się ze swoim ulubionym prezydentem” – napisał kilka dni temu były prezydent na swoim koncie w nowym serwisie.

Ciasno na rynku mediów społecznościowych w USA

Truth Social nie jest pierwszym prawicowym serwisem społecznościowym. Użytkownicy w USA mogą korzystać m.in. z Gab, Gettr i Parler. Największy z nich, Parler, posiada ok. 4 mln użytkowników. Czy platforma sygnowana przez byłego prezydenta będzie dla nich wyzwaniem? To trudny rynek. Największa z wymienionych aplikacji, Parler, ma 4 mln użytkowników. Dla porównania – z ulubionego niegdyś medium Trumpa, Twittera, korzysta 330 mln aktywnych użytkowników. Konto na Facebooku ma 1,9 mld osób.

