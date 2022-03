Co to jest S-300? System przeciwlotniczy, który dostanie Ukraina

S-300 to rodzina sowieckich, a potem rosyjskich systemów przeciwlotniczych i przeciwrakietowych o zasięgu do 200 km i pułapie 27 km, w zależności od wersji. System został opracowany do automatycznego namierzania, identyfikowania i zestrzeliwania szybko poruszających się obiektów, takich jak samoloty odrzutowe i rakiety manewrujące (cruise missile). Chociaż system S-300 po raz pierwszy został włączony do służby w 1979 roku, to dzięki modernizacjom, jest uważany, za jeden z najskuteczniejszych systemów tego typu.

Ukraina otrzyma systemy przeciwlotnicze i przeciwrakietowe

W momencie podania informacji, że Stany Zjednoczone przekażą Ukrainie systemy S-300, pojawiły się spekulacje, z których krajów będą one pochodzić. USA poinformowały o przekazaniu dwóch wersji systemu S-300: SA-10, co jest zachodnim oznaczeniem wersji S-300P o zasięgu do 95 km; oraz SA-12, czyli wersji S-300V o zasięgu ponad 100 km.

S-300V zostały zaprojektowane dla wojsk lądowych, co odzwierciedla się w ich możliwościach. Zostały umieszczone na podwoziach gąsienicowych, aby mogły poruszać się w trudnym terenie razem z wojskami lądowymi. Oryginalnie S-300 zostały zaprojektowane dla obrony przeciwlotniczej, która miała chronić przede wszystkim ważne obiekty strategiczne, miasta, centra dowodzenia, lotniska, itp. dlatego zostały umieszczone na ośmiokołowych podwoziach.

S-300V jest w większym stopniu przygotowana do zwalczania pocisków, tym razem nie tylko manewrujących, ale także balistycznych. Rolę tę spełniają dwukrotnie większe rakiety 9M82 oraz specjalny radar 9S19.

Skąd USA wezmą S-300 dla Ukrainy?

Stany Zjednoczone, które poinformowały o przekazaniu zestawów S-300 Ukrainie, same nimi nie dysponują. Prawdopodobnie przekażą je europejskie kraje NATO, które mają je na wyposażeniu.

Systemy S-300P (SA-10) mają w swoich siłach zbrojnych Bułgaria, Słowacja oraz Grecja. Zastanawiające jest natomiast, skąd będą pochodzić systemy S-300V (SA-12), bo poza Rosją dysponują nimi Egipt, Wenezuela, oraz Ukraina.

Zestaw S-300 składa się z wyrzutni z radaru, wozu dowodzenia oraz wyrzutni. W skład jednego zestawu mogą wchodzić także dodatkowe radaru zwiększające obszar obserwacji oraz dodatkowe wyrzutnie.

W zależności od używanego radaru S-300 może wykrywać cele na odległości od 120 do 360 km i jednocześnie śledzić od 100 do 300 celów.

System został opracowany w czasach zimnej wojny w Związku Radzieckim do obrony przed samolotami i rakietami NATO. Wykazał się wysoką skutecznością podczas ćwiczeń, ale jego wykorzystanie w prawdziwych konfliktach było minimalne. Rosja rozlokowała systemy S-300 oraz ich następcę S-400 w Syrii po tym, jak ich samolot Su-24 został zestrzelony nad tym krajem.

Pierwsze użycie bojowe systemu S-300 w aktywnym konflikcie zbrojnym miało mieć miejsce w czasie konfliktu Armenii z Azerbejdżanem. Oba te kraje dysponowały wtedy różnymi wersjami S-300. W nocy z 1 na 2 października armeński S-300 miał zestrzelić trzy azerskie drony zmierzające do Erewania. Jeśli S-300 zostaną przekazane Ukrainie, to mogą być po raz pierwszy wykorzystane przeciwko pociskom lub samolotom. Przeciwko ich producentowi.

