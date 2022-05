Sony PlayStation szykuje się do nowej ofensywy. Może być kluczowa dla branży

Sony planuje wydać aż 20 nowych gier przy okazji premiery nowego zestawu do wirtualnej rzeczywistość PS VR2, informuje The Verge.

Sony szykuje się do premiery drugiej wersji swojego zestawu do wirtualnej rzeczywistość PS VR2. Na prezentacji dla inwestorów Sony poinformowało, że w dniu premiery zestawu swoją premierę będzie miało także 20 nowych gier w wirtualnej rzeczywistości. Sony nie podało nazw gier ani studiów, które nad nimi pracują, potwierdziło jedynie, że będą to zarówno rodzime studia Sony, jak i zewnętrzne. Jednym z tytułów może być „Horizon Call of the Mountain”, spinoff serii Horizon.

“Sony wydało znaczne sumy pieniędzy na współpracę z niezależnymi i zewnętrznymi twórcami gier, aby zapewnić znaczącą pulę gier w wirtualnej rzeczywistości w momencie premiery systemu PlayStation VR2”, mówi prezydent Sony Interactivce Entertainment Jim Rayan.

System PlayStation VR2 został zapowiedziany w lutym 2021 roku, ale jak na razie nie ma jeszcze oficjalnej daty premiery. Według analityków może to nastąpić w 2023 roku.

PS VR2 będzie znacznym usprawnieniem w porównaniu do pierwszego i jak na razie jedynego zestawu wirtualnej rzeczywistości PlayStation. PS VR2 będzie wyposażony w wyświetlacz OLED z rozdzielczością 2000 × 2040 pikseli na oko i odświeżaniem o prędkości 120Hz. Zestaw będzie łączył się z konsolą PlayStation 5 za pomocą jednego kabla USB-C, co będzie ogromnym ułatwieniem w porównaniu z poprzednikiem, który wymagał znacznej ilości kabli.

