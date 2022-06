Komornik składa propozycję szybkiej zapłaty. Zignoruj od razu

Choć media nieustannie przypominają, by nie klikać w służące do zapłaty linki w mailach i smsach, zwłaszcza jeśli budzą nasze choćby najmniejsze podejrzenia, to i tak niektóre wiadomości trudno zignorować. Jak zareagować na sms z informacją o wszczęciu postępowania egzekucyjnego przez komornika, która jednak może zostać wstrzymana po uregulowaniu niewielkiej, nie przekraczającej 5 zł płatności?

Takie wiadomości otrzymują niektórzy klienci PGE. Pochodzi rzekomo z kancelarii komorniczej AW. Pod żadnym pozoremwolno klikać w przesłany link. Przekierowuje on na stronę przeznaczoną do płatności, ale po wpisaniu wymaganych danych (imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail), a następnie zalogowaniu się do wybranego banku, przekażemy oszustom dane do konta.

Komornik nigdy nie informuje o wszczęciu postępowania ani o żadnych jego postępach w sms-ach, ale wysyła oficjalne pismo listem poleconym.

twitter