Koniec muzyki dla Rosjan. Sony Music wycofuje się z kraju

Sony Music, firma Sony Group odpowiedzialna za biznes muzyczny koncernu, wycofała się z terytorium Rosji. Powód mógł być tylko jeden – trwająca w Ukrainie wojna, rozpoczęta rosyjską agresją na kraj.

Sony Music wycofuje się z Rosji

„ Ze względu na to, że wojna nadal ma niszczący wpływ na sytuację humanitarną na Ukrainie, a sankcje na Rosję nadal ulegają zwiększeniu, nie możemy dłużej kontynuować obecności w Rosj i” – poinformowała Sony Group w oficjalnym komunikacie.

Z informacji Reuters wynika, że dotychczasowy biznes oraz muzycy współpracujący z Sony Music przejdą teraz pod skrzydła lokalnych menedżerów. Firma nie zdradziła jednak, za jaką sumę sprzedała swój majątek na terytorium Rosji.

Sony Music już wcześniej wstrzymało wszelkie działania w Rosji, tuż po wybuchu wojny pod koniec lutego. Wycofanie się z kraju wydaje się kolejnym logicznym krokiem.

Sony zrywa kontakty z Rosją

Warto też pamiętać, że Sony dość szybko zareagowało na agresję Rosji. Już 9 marca na oficjalnych kanałach społecznościowych marki PlayStation pojawiła się informacja, że koncern wstrzymuje dostawy sprzętu do kraju agresora i zawiesza wydawanie gier. Tym sposobem nie odbyła się premiera m.in. Gran Turismo 7, a cyfrowy sklep z grami PlayStation Store nie funkcjonuje na terenie kraju.

Podobnie postąpiło też Sony Pictures Entertainment, które już 25 lutego wstrzymało premiery swoich filmów kinowych na terytorium Rosji, takich jak Spider-Man: No Way Home. 11 marca ogłoszono zaś całkowite zawieszenie działań biznesowych w kraju, w tym dystrybucję do telewizji czy działanie serwisu z anime Crunchyroll.

Czytaj też:

Wzrosną ceny PlayStation 5. Sony tłumaczy się inflacją