Przebojem wdarli się do Polski. Właśnie zanotowali rekordowe przychody

Przychody netto wzrosły o 21,7 proc., osiągając 13,8 mld euro. Głównym czynnikiem napędzającym wzrost było zwiększone zainteresowanie klientów – sprzedaż porównywalna (like-for-like) wzrosła o 10,3 proc.

Więcej klientów, więcej sklepów. Prosta strategia Action na sukces

W minionym roku sieć otworzyła łącznie 352 nowe sklepy, kończąc rok z 2 918 lokalizacjami w 12 krajach europejskich. Dzięki temu tygodniowo sklepy Action odwiedzało średnio 18,7 mln klientów, co stanowi wzrost o 3,4 mln w porównaniu do 2023 r.

Polityka niskich cen i większy wolumen sprzedaży

W IV kwartale 2024 r. Action obniżył ceny ponad 650 produktów, co przyciągnęło jeszcze więcej klientów. Cały wzrost sprzedaży w 2024 r. wynikał ze wzrostu wolumenu zakupów, co potwierdza skuteczność modelu niskich cen.

Ekspansja na nowe rynki

Plan rozwoju na 2025 r. obejmuje ekspansję na dwa nowe rynki. Wiosną Action zadebiutuje w Szwajcarii – zarówno w regionach niemieckojęzycznych, jak i francuskojęzycznych. Jesienią pierwszy sklep Action pojawi się również w Rumunii.

Action jako pracodawca. Statystyki

Dynamiczny rozwój sieci przyczynił się do wzrostu zatrudnienia. W 2024 r. Action stworzył 10 641 nowych miejsc pracy, a łączne zatrudnienie wzrosło do 79 681 pracowników reprezentujących 151 narodowości. Dodatkowo 3 507 pracowników awansowało na wyższe stanowiska.

Action w Polsce. Ciekawostki i statystyki

Sieć dyskontów niespożywczych Action zadebiutowała na polskim rynku 12 października 2017 r., otwierając swój pierwszy sklep w Lesznie (woj. wielkopolskie). Pierwsze własne centrum dystrybucyjne na terenie Polski otwarto z kolei pod koniec 2019 r. Miało to miejsce we wsi Osła, przy autostradzie A4 na Dolnym Śląsku. Do końca 2024 r. firma Action osiągnęła liczbę ok. 300 sklepów na terenie naszego kraju. W 2025 r. sieć planuje dalszą ekspansję, otwierając około 70 nowych polskich placówek.

