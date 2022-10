NASA potwierdza sukces DART. Sonda znacznie zmieniła orbitę asteroidy

Misja DART, a właściwie Double Asteroid Redirection Test, odbyła się w nocy z poniedziałku na wtorek (26/27 września). Ambitna inicjatywa polegała na skierowaniu sondy wprost na asteroidę, by w za pomocą masy uderzenia w dość widowiskowy sposób zmienić tor lotu obiektu. Celem był Dimorphos – mały okruch krążący wokół większego „brata”, czyli asteroidy Didymos.

NASA ma co świętować, bo właśnie naukowo potwierdziła powodzenie misji.

NASA potwierdza sukces DART – asteroida zmieniła orbitę

„Wykonana przez zespół badawczy DART analiza danych z ostatnich dwóch tygodni potwierdziła, że kinetyczne uderzenie sondy w Dimorphosa zmieniło orbitę asteroidy. To historyczny moment – ludzkość po raz pierwszy z premedytacją zmieniła tor lotu obiektu kosmicznego i po raz pierwszy zaprezentowała możliwości technologii ochrony przed asteroidami” – z dumą ogłosiła NASA na oficjalnym blogu agencji.

– Wszyscy mamy obowiązek obrony planety, którą zwiemy naszym domem. W końcu dom mamy tylko jeden. Misja DART pokazała, że NASA stara się być gotowa na wszystko, czym Wszechświat może w nas cisnąć – podsumował głowy administrator NASA Bill Nelson.

NASA DART – jak zmieniła się orbita Dimorphosa?

Jak przedstawiają się twarde dane? Przed uderzeniem DART Dimorphos pokonywał pełną orbitę wokół większej asteroidy w dokładnie 11 godzin i 55 minut. Po eksperymencie NASA czas ten skrócił się o dokładnie 32 minuty, do poziomu 11 godzin i 23 minuty. Dokładność obliczeń naukowców to plus minus 120 sekund.

Wszystko wskazuje na to, że NASA przekroczyła własny cel ponad 25-krotnie. W założeniach misji minimalną zmianą uznaną za sukces byłoby bowiem skrócenie orbity o zaledwie 73 sekundy.

