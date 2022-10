Koreańskie czołgi K2 jadą do Polski. „Wzmocnią wschodnią flankę”

Jeszcze w lipcu Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak poinformował, że w ramach umowy Polski z Koreą Południową trafi do nas 180 czołgów o dezygnacji K2. Jak się okazuje, pierwsze maszyny są już w drodze nad Wisłę.

Czołgi K2 Black Panther zmierzają z Korei do Polski

Błaszczak potwierdził kolejny kroku w polsko-koreańskiej umowie na Twitterze. Pierwsze 10 maszyn ma być obecnie w drodze do naszego kraju. To termin zgodny ze wcześniejszymi zapewnieniami – MON przekonywał uprzednio, że pierwsze maszyny z Korei znajdą się u nas jeszcze w 2022 r.

Oprócz Czarnych Panter w tym samym transporcie do naszego wojska trafią 24 armatohaubice K9, także z Korei Południowej. Cały sprzęt ma według zapewnień ministra trafić na wschodnią flankę Polski.

Co potrafią czołgi K2 Black Panther?

K2 Black Panther to jedna z najnowszych maszyn dostępnych na rynku zbrojeniowym. Model rozpoczął służbę zaledwie w 2014 roku. Do K2 należy też wątpliwy rekord Guinnessa… najdroższego czołgu w historii wojskowości. Jeden egzemplarz to koszt ok. 8,5 mln dolarów, czyli przeszło 40 mln zł.

Główna broń jednostki to imponujące działo 120 mm, wspomagane przez automatyczną ładownicę pocisków. Zapewnia to znaczą szybkostrzelność – nawet 10 pocisków na minutę. Działo ma też znakomite parametry penetracji i precyzji strzału.

Bronie wspomagające to karabin maszynowy K6 12,7 mm oraz karabin maszynowy 7,62 mm. konstrukcja uzbrojenia pozwala na atakowanie nisko latających statków powietrznych czy śmigłowców. Zasięg celowania to zaś nawet 9,8 km.

Standardowa załoga czołgu to trzech żołnierzy – dowódca, kierowca i strzelec. Co ciekawe, dowódca może także pełnić rolę strzelca, a w wypadkach awaryjnych czołg może obsługiwać zaledwie jedna osoba.

