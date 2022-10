Polska ma pierwsze Bayraktary. Błaszczak: Nie ma nowoczesnego wojska bez dronów bojowych

„Nadlatują” – napisał na Twitterze 27 października wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Tym wpisem odniósł się do wydarzenia, które miało miejsce dziś w 12. Bazie Bezzałogowych Statków Powietrznych. Szef MON oficjalnie zaprezentował tam pierwsze cztery polskie drony bojowe Bayraktar TB2. To te same urządzenia, które zasłynęły swoją skutecznością podczas wojny w Ukrainie.

Polskie Bayraktary

– Nie ma nowoczesnego wojska bez dronów bojowych. W przypadku Bayraktarów są to drony, które będą wykonywać misje rozpoznawcze, ale także są gotowe do przeprowadzania misji uderzeniowych. To ważny etap w modernizacji Wojska Polskiego. Zamówiliśmy te drony jeszcze przed agresją wojskową na Ukrainę. Wtedy opozycja mówiła nam, że to jest broń, z której nie będziemy mieć korzyści. To, co dzieje się w Ukrainie pokazuje, że nie mieli racji – powiedział wicepremier Mariusz Błaszczak.

– Mamy już wszystko przygotowane do tego, aby rozpocząć działalność związaną za zapewnieniem bezpieczeństwa RP. Dynamicznie rozwijamy te możliwości. Dziś pierwsza dostawa czterech zestawów, które zamówiliśmy rok temu. Kolejne będą sukcesywnie wprowadzane do Wojska Polskiego. Robimy wszystko, aby Polska była bezpieczna – powiedział szef MON. – Oprócz bezzałogowców mamy zamówione radary, stacje kontroli i jesteśmy przygotowani do ich serwisowania. Osiągnięcie zdolności bojowej to kwestia dni – dodał.

Bayraktar TB2. Co o nim wiadomo?

Dron Bayraktar TB2 został opracowany w 2014 roku z przeznaczeniem głównie dla sił zbrojnych Turcji, ale korzystają z nich także: Azerbejdżan, Etiopia, Libia, Maroko, Pakistan, Katar, Turkmenistan i Ukraina. Drony zamówiły i oczekują na ich dostawy: Kirgistan, Irak, Nigeria oraz Polska (24 sztuki).

Dron wykonany jest przede wszystkim z kompozytów węglowych oraz aluminium. Ma 6,5 metra długości 12 metrów rozpiętości skrzydeł. Może latać z maksymalną prędkością 22 km/h, ale jego średnia prędkość przelotowa to 130 km/h. Maksymalna wysokość, na której może latać Bayraktar TB2, to 8,2 km, ale standardowo operuje na wysokości 5,5 km. Może pozostawać w powietrzu do 27 godzin.

