11 tys. zł za starą zabawkę z PRL-u? Sprawdź, swój strych i piwnicę

Na stare zabawki zawsze był popyt, ale chyba nikt, przynajmniej z dorosłych, których dzieciństwo przypadł o na słusznie minione czasy PRL-u, nie spodziewał się, że będą one tak poszukiwane przez współczesnych kolekcjonerów, a tym bardziej, że będą osiągać tak wysokie ceny na aukcjach.

„Metalowe samochodziki to prawdziwe klasyki. W nienaruszonych opakowaniach ich ceny mogą sięgać nawet 11 tys. zł”. – podaje „Story.pl”.

PRL-owskie zabawki – ile kosztują na aukcjach?

Jak wyliczył portal „BiznesInfo”, prawdziwym hitem wśród kolekcjonerów są figurki Star Wars z PRL-u, których niektóre egzemplarze osiągają wartość nawet 5000 zł. Równie poszukiwane są metalowe resorki. Kolekcjonerską gwiazdą jest miniaturowy model samochodu, znany jako zabawkowy Polonez Borewicza, który osiąga dziś wartość nawet 400 zł. Serwis podaje, że ceny klasycznej gry elektronicznej „Jajeczka” zaczynają się od 100 zł, a Miś-Zezolek, w zależności od stanu i koloru, jest wart od 200 do nawet 500 zł. Zwierzak-harmonijka, kultowa zabawka produkowana w Łodzi, obecnie sprzedawana jest za kilkaset złotych. Z kolei portal „Story.pl” dodaje do tego zestawienia także lalki celuloidowe, które w oryginalnych ubrankach osiągają cenę kilku tysięcy złotych. Rozchwytywane są także pluszaki z bajek PRL-u – nawet zużyte, są warte od kilkuset do kilku tysięcy. Mechaniczne zabawki, jak tramwaj Chemoplast z lat 50., wyceniane są na około 1,9 tys. zł. Gry planszowe i puzzle, np. Grzybobranie czy Flipper, kosztują od kilkuset do 2 tys. zł.

PRL-owskie zabawki – czego szukają kolekcjonerzy?

Postanowiliśmy sprawdzić, jakie zabawki są najbardziej poszukiwane. Oto nasze zestawienie:

lalki celuloidowe,

pluszaki z kultowych PRL-owskich bajek,

metalowe resorki,

mechaniczne zabawki,

gry planszowe i puzzle.

Jak zarobić na PRL-owskich zabawkach?

Przede wszystkim należy rozpocząć od przeszukania piwnic, strychów, pawlaczy i starych szaf. To tam ukryte są skarby warte setki tysięcy złotych. Kluczowe znaczenie ma stan zabawki – najlepiej jeśli jest on idealny, a ślady użytkowania są minimalne. Ważna jest także kompletność, zwłaszcza w przypadku gier, puzzli czy zestawów, ponieważ brakujące elementy mogą znacznie obniżyć wartość. Największą wartość na aukcji ma jednak oryginalne opakowanie – to bardzo często ono jest wabikiem, który zachęca kolekcjonera do zapłacenia fortuny za starą zabawkę.

