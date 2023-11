Mapy Google ostrzegą kierowców. Nowa funkcja ułatwi im życie

Firma Google dodała nowość do aplikacji Map. Drobna zmiana może się okazać bardzo przydatna dla kierowców, choć nowej funkcji brakuje nieco do ideału.

Google Maps z ograniczeniami prędkości w Android Auto

W Mapach Google dostępnych w ekosystemie Android Auto pojawiły się znaki sygnalizujące ograniczenie prędkości na poszczególnych odcinkach trasy – raportuje Antyweb.pl. Nowość miała pojawić się jeszcze w niedzielę, choć i tak wprowadzenie funkcji jest nieco opóźnione w porównaniu do konkurencji. Podobna opcja miała bowiem już tydzień temu trafić do aplikacji Map w systemie Apple Car Play.

Ikona znaku drogowego z odpowiednim ograniczeniem widoczna jest w rogu ekranu, przez cały okres znajdowania się w trasie. To dość wygodny sposób na potwierdzenie, że trzymamy się przepisów ruchu drogowego. Co ciekawe, wzór znaku nie jest jednak polski, a niemiecki, co zauważyć można po białej obwódce wokół okrągłego symbolu.

Nowinka oczywiście nie oznacza, że kierowcy mogą zapomnieć o spoglądaniu na realne znaki umieszczone na poboczu. Jak się okazuje, nie każda droga jest jeszcze obecna w systemie. Oznacza to, że nawigacja potrafi nagle przestać wyświetlać alert. Ograniczenia prędkości potrafią się też zmieniać, zwłaszcza w czasie remontów i związanej z nimi reorganizacji ruchu.

Porsche wchodzi w system Android

Jak pisaliśmy we Wprost, firmy Porsche i Google ogłosiły niedawno, że poszerzają swoją współpracę. Sportowe modele producenta mają zyskać dostęp do ekosystemu aplikacji giganta z Mountain View.

Integracja usług Google objąć ma Mapy Google, Asystenta Google oraz szeroką gamę aplikacji dostępnych w sklepie Google Play. Pierwsze samochody wyposażone w nowe rozwiązania od Google'a trafią do produkcji w połowie bieżącej dekady.

