Plus na Kartę z nową ofertą. 6400 GB dla każdego

Plus na Kartę wprowadza nową kampanię „GIGAnci Życia”, która pokazuje, jak można w pełni korzystać z możliwości internetu w codziennych sytuacjach. Kampania promuje nową ofertę, w której można otrzymać aż 6400 GB, które nigdy nie przepadają. Plus na Kartę stawia na ludzi, którzy chcą maksymalnie wykorzystać nowoczesne technologie.

Wyobraź sobie, że stoisz w długiej kolejce w sklepie. Zamiast się nudzić, możesz odpalić swój ulubiony serial na telefonie i cieszyć się czasem spędzonym na oglądaniu. A może gotujesz obiad? Włącz przepis wideo na YouTube i podążaj za krokami mistrza kuchni. Prasowanie koszul nie musi być już monotonne – posłuchaj podcastu lub audiobooka, który wciągnie Cię na tyle, że nawet nie zauważysz, kiedy skończysz.

A co z długimi dojazdami do pracy? Możesz słuchać ulubionej muzyki na Spotify lub wciągającego audiobooka, co sprawi, że czas w autobusie czy pociągu minie znacznie szybciej. Podczas biegania lub ćwiczeń na siłowni, internet od Plusa pozwoli Ci na dostęp do najnowszych playlist czy treningów wideo, które uczynią Twój trening jeszcze bardziej efektywnym i motywującym.

6400 GB dla wszystkich

Wszyscy klienci – zarówno nowi, jak i obecni – mogą skorzystać z pakietu aż 6400 GB. Daje to użytkownikom pełną swobodę w korzystaniu z internetu, bez obaw o wyczerpanie danych. Filmy, seriale, gry online, długie rozmowy wideo – to wszystko staje się dostępne na wyciągnięcie ręki.

Aby otrzymać ten pakiet, wystarczy doładować konto kwotą minimum 35 zł, włączyć jeden z pakietów Bez Limitu oraz wpisać specjalny kod: 13611*6400# i zatwierdzić go przyciskiem słuchawki. Na start przyznane zostanie wam 900 GB w pierwszym miesiącu, a przez kolejnych 11 miesięcy otrzymacie 500 GB co 30 dni (pod warunkiem utrzymania ciągłości pakietu Bez Limitu). Łącznie daje to nawet 6400 GB w ciągu roku.

Co najlepsze, te gigabajty nigdy nie przepadają, dlatego nie trzeba się martwić o ich utratę. Po prostu korzystajcie z internetu, jak chcecie i kiedy chcecie. Z pewnością warto docenić, że nowa oferta dotyczy nie tylko nowych, ale także obecnych klientów Plusa. Dostawy niektórych cyfrowych usług nie zawsze wykonują taki ukłon w stronę osób, które już im zaufały.

2 miesiące w cenie jednego

Nowi użytkownicy Plusa mogą dodatkowo skorzystać z promocji "2 miesiące w cenie 1”, w ramach której otrzymają 50 proc. rabatu na aktywację i pierwsze odnowienie pakietu. W praktyce – miesiąc korzystania z sieci gratis.

Aby skorzystać z tej oferty, wystarczy doładować konto kwotą minimum 15 zł oraz wysłać SMS pod numer 80221 o odpowiedniej treści: ZGODA30, ZGODA35 lub ZGODA40. Każda z liczb oznacza cenę wybranego pakietu: 30 zł za pakiet 30 GB, 35 zł za pakiet 40 GB oraz 40 zł za pakiet 50 GB.

Dodatkowo, doładowując konto kwotą co najmniej 10 zł i wysyłając SMS o treści ZGODA na numer 80087, otrzymacie 400 GB ekstra na 30 dni. Przy wyborze pakietu za minimum 30 zł dostaniecie 1500 GB. Natomiast, jeśli zdecydujecie się na pakiet za minimum 35 zł, automatycznie aktywuje się wspomniana promocja z pakietem 6400 GB.

Ta promocja to okazja dla nowych użytkowników, aby wypróbować ofertę Plus na Kartę i cieszyć się dodatkowymi gigabajtami. Przez dwa miesiące możecie korzystać z internetu za cenę jednego, co daje więcej możliwości na surfowanie po sieci, oglądanie filmów czy granie w gry online.

Nie musisz martwić się o zasięg i prędkości

Plus wie, że jakość połączenia internetowego ma kluczowe znaczenie zarówno dla pracy, jak i rozrywki, dlatego dzięki konsekwentnym inwestycjom oraz innowacjom, zapewnia swoim użytkownikom niezawodny i szybki internet mobilny, który często jest wyróżniany w branżowych rankingach. Za tę jakość odpowiadają:

Rozbudowana infrastruktura : Sieć stale inwestuje w rozwój swojej infrastruktury, co prowadzi do zwiększenia liczby nadajników i rozszerzenia zasięgu. To oznacza, że użytkownicy mogą cieszyć się stabilnym połączeniem internetowym nie tylko w dużych miastach, ale również w mniej zurbanizowanych obszarach. Dzięki tym inwestycjom, nawet w odległych regionach kraju, jakość połączenia internetowego pozostaje na wysokim poziomie.

: Sieć stale inwestuje w rozwój swojej infrastruktury, co prowadzi do zwiększenia liczby nadajników i rozszerzenia zasięgu. To oznacza, że użytkownicy mogą cieszyć się stabilnym połączeniem internetowym nie tylko w dużych miastach, ale również w mniej zurbanizowanych obszarach. Dzięki tym inwestycjom, nawet w odległych regionach kraju, jakość połączenia internetowego pozostaje na wysokim poziomie. Technologia 5G : Plus jest jednym z pierwszych operatorów w Polsce, który wprowadził technologię 5G. Dzięki niej użytkownicy mogą korzystać z bardzo szybkiego internetu, co znacząco poprawia komfort korzystania z różnorodnych usług online. Technologia 5G oferuje większe prędkości pobierania i wysyłania danych oraz mniejsze opóźnienia, co jest szczególnie ważne w obszarach miejskich, gdzie zapotrzebowanie na szybki internet jest największe.

: Plus jest jednym z pierwszych operatorów w Polsce, który wprowadził technologię 5G. Dzięki niej użytkownicy mogą korzystać z bardzo szybkiego internetu, co znacząco poprawia komfort korzystania z różnorodnych usług online. Technologia 5G oferuje większe prędkości pobierania i wysyłania danych oraz mniejsze opóźnienia, co jest szczególnie ważne w obszarach miejskich, gdzie zapotrzebowanie na szybki internet jest największe. Jakość i stabilność : Dzięki nowoczesnym technologiom i starannie zaprojektowanej sieci, Plus zapewnia niskie opóźnienia. Jest to kluczowe dla graczy online oraz osób korzystających z usług streamingowych i wideokonferencji. Niskie opóźnienia przekładają się na płynność i niezawodność połączenia, co jest nieocenione w dynamicznych i interaktywnych aplikacjach.

: Dzięki nowoczesnym technologiom i starannie zaprojektowanej sieci, Plus zapewnia niskie opóźnienia. Jest to kluczowe dla graczy online oraz osób korzystających z usług streamingowych i wideokonferencji. Niskie opóźnienia przekładają się na płynność i niezawodność połączenia, co jest nieocenione w dynamicznych i interaktywnych aplikacjach. Zarządzanie ruchem sieciowym : Sieć skutecznie zarządza ruchem sieciowym, co pozwala na równomierne rozłożenie obciążenia i minimalizację ryzyka przeciążeń. Dzięki temu użytkownicy rzadziej doświadczają spadków prędkości czy przerw w dostępie do internetu, nawet w godzinach szczytu.

: Sieć skutecznie zarządza ruchem sieciowym, co pozwala na równomierne rozłożenie obciążenia i minimalizację ryzyka przeciążeń. Dzięki temu użytkownicy rzadziej doświadczają spadków prędkości czy przerw w dostępie do internetu, nawet w godzinach szczytu. Wsparcie techniczne : Klienci sieci mogą liczyć na profesjonalne wsparcie techniczne, które szybko i skutecznie rozwiązuje wszelkie problemy związane z korzystaniem z usług internetowych. Wsparcie to jest dostępne przez całą dobę, co gwarantuje szybkie rozwiązanie problemów i ciągłość dostępu do internetu.

: Klienci sieci mogą liczyć na profesjonalne wsparcie techniczne, które szybko i skutecznie rozwiązuje wszelkie problemy związane z korzystaniem z usług internetowych. Wsparcie to jest dostępne przez całą dobę, co gwarantuje szybkie rozwiązanie problemów i ciągłość dostępu do internetu. Ciągłe innowacje: Plus regularnie wprowadza nowe technologie i rozwiązania, które mają na celu poprawę jakości świadczonych usług. Inwestycje w badania i rozwój pozwalają sieci Plus utrzymać się na czołowej pozycji wśród operatorów telekomunikacyjnych w Polsce. Dzięki temu użytkownicy mogą być pewni, że Plus będzie w stanie sprostać rosnącym wymaganiom rynku.

„GIGAnci życia” – nowy styl Plusa na Kartę

W charakter nowych promocji dobrze wpisuje się hasło kampanii, które brzmi: „Wirtuozi sieci. Łowcy hasztagów. GIGAnci życia. To Wy jesteście w centrum świata. To dla Was jesteśmy w Plusie na Kartę. Bierzcie od nas gigabajty i korzystajcie z życia!”

Spoty promocyjne przedstawiają ludzi w różnych codziennych sytuacjach – podczas drogi do szkoły, na uczelnię, do pracy, biegania, jazdy na rowerze, uprawiania sportu, na masażu, gotowania czy prasowania. Dzięki internetowi od Plusa na Kartę, każda z tych chwil może być bardziej przyjemna, bo użytkownicy mogą rozmawiać z przyjaciółmi, oglądać seriale, mecze czy słuchać muzyki, nie tracąc ani chwili swojego cennego czasu.

Celem kampanii jest, aby każdy mógł się utożsamić z bohaterami spotów i zobaczyć w nich samego siebie. Plus stawia na autentyczność, pokazując ludzi takimi, jakimi są, bez upiększeń i filtrów. Akcję wspiera utwór „Glorious” Macklemore'a, który zdobył dużą popularność na YouTube i Spotify. Macklemore ma 6,5 miliona obserwujących na Instagramie i ponad 3 miliony na TikToku.

Nowa oferta Plus na Kartę, wspierana kampanią „GIGAnci Życia”, daje użytkownikom pełną swobodę korzystania z internetu. Dzięki temu każdy może czerpać z możliwości sieci pełnymi garściami, niezależnie od sytuacji. Kampania, realizowana przez agencję Freundschaft, obecna jest w telewizji, radiu, na nośnikach elektronicznych i w internecie, promując autentyczne, codzienne wykorzystanie technologii.