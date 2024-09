Nowe iPady Pro z czipem M4. Nowa definicja tabletu od Apple

Lekka konstrukcja iPada Pro z czipem M4

Nowy iPad Pro zaskakuje jeszcze smuklejszą konstrukcją, ustanawiając nowe standardy w portfolio Apple. Model 11-calowy zachwyca grubością zaledwie 5,3 mm i masą mniejszą niż funt, podczas gdy 13-calowy wersja jest jeszcze cieńsza – ma tylko 5,1 mm grubości i waży jeszcze mniej niż jego poprzednik. Apple podkreśla, że są to najcieńsze urządzenia w ich historii. Obydwa modele zostały wyposażone w ulepszoną konstrukcję termiczną, która zawiera arkusze grafitowe w głównej obudowie oraz elementy z miedzi w logo, co zapewnia lepsze rozpraszanie ciepła i wydajniejszą pracę urządzenia.

Wyświetlacz Ultra Retina XDR OLED

Dostępne iPady Pro M4 w Lantre wyróżniają się wyjątkowym wyświetlaczem Ultra Retina XDR OLED, który dzięki zastosowaniu dwóch paneli OLED pracujących w tandemie, dostarcza niezrównaną jakość obrazu. Ten innowacyjny wyświetlacz osiąga jasność pełnego ekranu na poziomie 1000 nitów dla standardowego zakresu dynamicznego (SDR) i HDR, a także osiąga szczytową jasność HDR na poziomie 1600 nitów. Efektem są głębokie, autentyczne czernie, wyraźniejsze detale w ciemnych obszarach i przy słabym oświetleniu, jaśniejsze i bardziej dynamiczne światła oraz lepsza luminancja. Dodatkowo, wyświetlacz ten jest bardziej responsywny na dynamiczne treści, co znacząco poprawia wrażenia z użytkowania w grach i podczas oglądania filmów z szybką akcją.

Nowy Chip M4

Czip M4, stanowiący serce nowego iPada Pro, został skonstruowany przy użyciu najnowszej technologii drugiej generacji 3nm, co czyni go jednym z najbardziej zaawansowanych procesorów na rynku. Zawiera nowo zaprojektowany silnik wyświetlacza oraz mechanizmy sprzętowo przyspieszające cieniowanie siatki i ray tracing, co pozwala na znaczące zwiększenie jakości grafiki. Porównując do poprzedniej generacji, czip M4 oferuje do 50% szybszą wydajność procesora w stosunku do czipu M2 i aż czterokrotnie większą wydajność renderowania graficznego. To wszystko przekłada się na bezprecedensową płynność działania i możliwości obsługi najbardziej wymagających aplikacji i gier.

Co jeszcze zwraca uwagę w nowych iPadach Pro?

Nowy iPad Pro wprowadza istotne usprawnienia w zakresie fotografii i wideokonferencji. 12-megapikselowy aparat przedni został przeniesiony na bok urządzenia, co umożliwia bardziej naturalny kąt widzenia podczas połączeń wideo, poprawiając wrażenia użytkowników. Tylna kamera teraz oferuje wsparcie dla nagrywania wideo w formacie ProRes, znakomicie sprawdzającym się przy profesjonalnej edycji, oraz korzysta z technologii Smart HDR 4, co pozwala na jeszcze lepsze oddanie detali i kolorów w różnorodnych warunkach oświetleniowych. Ponadto, adaptacyjna lampa błyskowa TrueTone pozwala na bardziej efektywne skanowanie dokumentów.

iPad Pro oferuje także nowość w postaci opcji wyświetlacza z nanoteksturami, co jest po raz pierwszy dostępne w tabletach Apple. To nowoczesne rozwiązanie minimalizuje odbicia światła i poprawia komfort czytania i oglądania. Obudowa urządzenia, wykonana w 100% z aluminium pochodzącego z recyklingu, podkreśla zaangażowanie Apple w ekologię. Dostępny w eleganckim srebrnym i głębokim kosmicznym kolorze, nowe iPady Pro M4 w Lantre łączą w sobie zaawansowaną technologię z troską o środowisko.