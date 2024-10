Uwaga, nie złożysz wniosku. Wielka awaria w ministerstwie

Jak informuje rmf24.pl, wciąż nie do końca wiadomo, z czego wyniknęła tak potężna awaria. Nie działają też systemy wewnętrzne, czyli skrzynki mailowe i elektroniczny obieg dokumentów. Wykluczono jednak atak hakerski, jako możliwą przyczynę. Specjaliści od IT w resorcie sprawiedliwości pracują nad tym, by jak najszybciej przywrócić wszystkie niedziałające funkcje.

Póki nie uda się rozwiązać wszystkich problemów, petenci mogą mieć problemy w urzędach. Przykładowo z pobraniem zaświadczenia o niekaralności lub sprawdzeniem istotnych danych w rejestrach.

Czym są e-KRK i e-KRS?

e-KRK to system informatyczny, który umożliwia elektroniczny dostęp do Krajowego Rejestru Karnego. Rejestr ten zawiera informacje o osobach prawomocnie skazanych, o toczących się przeciwko nim postępowaniach, jak również o osobach prawomocnie uniewinnionych.

Za pośrednictwem systemu e-KRK można złożyć wniosek o zaświadczenie o niekaralności (często wymagane przez pracodawców czy w postępowaniach urzędowych), a także uzyskać informacje o wpisach w rejestrze w sposób zautomatyzowany i wygodny, bez konieczności osobistego udawania się do sądu czy urzędu.

e-KRS to elektroniczna wersja Krajowego Rejestru Sądowego, który jest bazą danych o przedsiębiorcach, stowarzyszeniach, fundacjach oraz innych podmiotach prawnych. Dzięki systemowi e-KRS możliwy jest dostęp do informacji takich jak:

dane dotyczące przedsiębiorstw (spółek, fundacji, stowarzyszeń),

skład zarządu,

informacje o kapitałach,

status działalności podmiotu.

e-KRS pozwala na elektroniczne składanie wniosków do sądów rejestrowych, co przyspiesza procesy związane z rejestracją nowych podmiotów oraz aktualizacją ich danych. Jest to narzędzie, które znacząco upraszcza prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce, zapewniając przejrzystość i dostępność informacji.

Z kolei Elektroniczne Księgi Wieczyste pozwalają przeglądać treść, a do tego przykładowo umożliwiają złożenie wniosku o odpis, wyciąg lub zamknięcie danej księgi.