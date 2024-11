Największy właściciel kryptowalut na świecie

Kurs akcji MicroStrategy wzrósł w tym roku już o ponad 250%. Z 70 USD do 220 USD. Ta spółka jest znana, ale dotyczy to osób zainteresowanych kryptowalutami, gdy od 2020 r. zdecydowała się na zmianę strategii.

– Ta zmiana strategii była związana z zaadoptowaniem przez MicroStrategy do jej rezerw bitcoina, a przed tą decyzja kurs jej akcji znajdował się na poziomie 20 dol. – mówi w rozmowie z MarketNews24 Maksymilian Kuch, analityk rynku akcji XTB. – Mamy więc do czynienia z niemal 11-krotnym wzrostem kursu i wzrostem kapitalizacji do 45 mld dol.

Co dalej z bitcoinami?

Dalsza wizja rozwoju jest taka, że spółka chce być bitcoinowym bankiem, udzielającym pożyczek innym instytucjom, dzięki temu, że spółka ma tak dużo kapitału dostępnego w bitcoinie. To 226,5 tys. bitcoinów. Eksperci oceniają, że nie ma na świecie korporacji, która miałaby więcej bitcoinów.

Możliwe, że MicroStrategy zdecyduje się na działania na podobieństwo private equity, korzystając z rezerw denominowanych w dolarze, ale opartych na bitcoinie. Cześć swych rezerw spółka może przeznaczyć na transakcje M&A, aby kupować firmy, budować ich wartość, by sprzedać je po kilku latach.

Spółka bardzo szybko akumuluje kapitał nie tylko akcyjny, ale także z rynku obligacji, które MicroStrategy emituje.

– MicroStrategy jest jak kula śnieżna, która zbiera coraz więcej kapitału, bo gdy zwiększa się wycena spółki w relacji do wyceny bitcoinów, to MicroStrategy emituje kolejne akcje – wyjaśnia ekspert XTB. – Kapitał pozyskany z emisji akcji spółka przeznacza na zakup kolejnych bitcoinów.

Podobnie spółka postępuje na rynku obligacji i papierów dłużnych z możliwością ich zamiany na akcje. Działa niczym „maszynka” do pozyskiwania kapitału na tradycyjnym rynku finansowym, aby przerzucić ten kapitał na rynek kryptowalut.

Strategoa oparta na założeniu, że wartość bitcoina będzie rosła

Spółka planuje co roku zwiększać liczbę posiadanych bitcoinów o 4-8%. W tym roku podwójnie przebiła te oczekiwania (wzrost o 17%).

Jest atrakcyjna dla funduszy inwestycyjnych i funduszy emerytalnych, które ze względu na obowiązki regulacyjne nie mogą inwestować w ETF-y na bitcoiny. Mogą to natomiast robić pośrednio kupując „papiery” MicroStrategy.

– Strategia spółki jest oparta na założeniu, że wartość bitcoina będzie rosła – komentuje M.Kuch z XTB. – Zakup jej akcji jest więc jeszcze bardziej ryzykowny niż kupowanie samego bitcoina. Ruch na kursie bitcoina już powoduje jeszcze większe zmiany na kursie akcji MicroStrategy.

Już w grudniu tego roku spółka może zostać dodana do indeksu Nasdaq100, a w dłuższej perspektywie może zagościć w indeksie S&P500.

