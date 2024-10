Wakacje od ZUS czy wakacje od pracy? Pytamy ekspertkę

Od 1 listopada 2024 roku przedsiębiorcy będą mogli złożyć wniosek o zawieszenie opłacania części składek ZUS za jeden wybrany miesiąc w roku. Tym razem będzie to możliwe tylko w grudniu, ale od 2025 roku może to być już dowolny miesiąc.

Zwolnienie z części składek. Zdrowotną trzeba opłacać

Olga Bielecka, partner w warszawskim Biurze Rachunkowym Precyzja, zwraca uwagę, że określenie „wakacje od ZUS” jest mylące.

- Wielu naszych klientów myśli, że, oznacza to, że nie muszą płacić "całego ZUS"; że zwalnia ich to całkowitego zwolnienia z opłacania wszystkich składek. W rzeczywistości przedsiębiorca nie musi płacić składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe) za jeden wybrany miesiąc, ale wciąż musi opłacić składkę zdrowotną. A to znaczy, że wakacje od składek ZUS nie są pełne, bo składka zdrowotna nadal zostaje do zapłacenia – wyjaśnia rozmówczyni Wprost.

Składki, z których został zwolniony przedsiębiorca, zostaną sfinansowane przez budżet państwa, więc prowadzący działalność nie będzie stratny. Nadal będzie polegał wszystkim ubezpieczeniom, a do tego nie będzie miał „wyrwy” w składkach emerytalnych. Przedsiębiorca musi samodzielnie opłacić składkę zdrowotną, która jest odprowadzana nie do ZUS, lecz do Narodowego Funduszu Zdrowia.

„Wakacje od ZUS” a faktury

Wiemy już, że „wakacje od ZUS” to zwolnienie od części składek (które są jednak odczuwalne w miesięcznym budżecie – po zsumowaniu pozwoli zaoszczędzić 1600 zł). A czy „wakacje” oznaczają, że w miesiącu, w którym przedsiębiorca skorzysta ze zwolnienia, musi rzeczywiście oddać się odpoczynkowi i nie może wystawić żadnej faktury?

Okazuje się, że „wakacje” (to nie jest określenie ustawowe, ale posługują się nim politycy) nie musza oznaczać czasu wolnego. Przedsiębiorca może wykonywać pracę jak w każdym innym miesiącu roku.

- W miesiącu „wakacji od składek ZUS" można jak najbardziej wystawiać faktury i normalnie prowadzić działalność. To ważne, bo nie chodzi o wakacje od pracy, ale o ulgę w płaceniu składek.

Przedsiębiorca sam decyduje, czy chce ten miesiąc potraktować jako odpoczynek od pracy, czy dalej pracować – wyjaśnia Olga Bielecka.



Przykład: Anna prowadzi salon kosmetyczny i w grudniu chce skorzystać z wakacji od składek. Planuje zamknąć salon na święta, ale przez pierwsze dwa tygodnie grudnia normalnie przyjmuje klientów. Wystawia faktury, prowadzi działalność, a przez kolejne dwa tygodnie odpoczywa. Dzięki wakacjom od ZUS za cały grudzień nie płaci składek na ubezpieczenia społeczne, mimo że pracowała przez część miesiąca.



Olga Bielecka z Biura Rachunkowego Precyzja dodaje, że nie ma przepisów, które nakazywałyby pełny odpoczynek w danym miesiącu. Można pracować przez cały miesiąc, część miesiąca albo w ogóle nie pracować – wybór należy do przedsiębiorcy.

Mały ZUS a „wakacje od ZUS”

Czy przedsiębiorcy korzystający z małego ZUS-u (tzw. mały ZUS plus) również mogą skorzystać z wakacji od składek? Mamy dla nich dobrą wiadomość: tak. Zasady są podobne – zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, a składka zdrowotna musi być opłacona.

– To korzystna opcja, zwłaszcza dla firm o niewielkich przychodach – mówi Olga Bielecka i podaje przykład osoby prowadzącej sklep internetowy, która korzysta z małego ZUS-u.

W maju 2024 roku chce zrobić sobie przerwę, bo wyjeżdża na dłuższy urlop. Składa wniosek o wakacje od ZUS na maj, dzięki czemu oszczędza na składkach, ale nadal musi zapłacić składkę zdrowotną. Co ważne, ulga dotyczy każdego przedsiębiorcy, który spełnia kryteria (niezależnie od tego, czy korzysta z małego ZUS-u, czy standardowych składek), więc właściciele małych firm również mogą z niej skorzystać.

„Wakacje od ZUS”: czy są jakieś haczyki?



Czy przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia ze składek powinni być na coś wyczuleni? Innymi słowy: czy w tym rozwiązaniu są jakieś haczyki? Olga Bielecka wymienia kilka rzeczy, które należy mieć na uwadze.

Składka zdrowotna: Ulga nie dotyczy składki zdrowotnej, którą trzeba opłacić niezależnie od zwolnienia z opłacania składek społecznych. Przykład: Jeśli przedsiębiorca korzysta z wakacji od składek w marcu, nie musi płacić składek emerytalnych, rentowych czy wypadkowych, ale swoją składka zdrowotna wciąż wynosi około 626,93 zł (w 2024 roku).

Praca dla byłego pracodawcy: Jeśli przedsiębiorca prowadzi działalność na rzecz byłego pracodawcy (u którego wcześniej pracował na etacie) i wykonuje dla niego te same czynności, nie może skorzystać z ulgi w opłacaniu składek. Przykład: Janek przez lata był grafikiem w agencji reklamowej. W 2023 roku założył własną firmę i nadal pracuje dla tej agencji na zlecenie. Niestety, nie może skorzystać z wakacji od ZUS, bo świadczy te same usługi, które wykonywał, będąc jej pracownikiem.

Pomoc de minimis: Wakacje od ZUS są traktowane jako pomoc publiczna (tzw. pomoc de minimis), dlatego przedsiębiorcy muszą mieć na uwadze limity pomocy, które mogą otrzymać. Warto sprawdzić, ile już takiej pomocy się uzyskało, aby nie przekroczyć limitu.

Jeśli macie pytania dotyczące wakacji od ZUS, przekażemy je naszej ekspertce i opublikujemy odpowiedzi na łamach Wprost Biznes. Pytania przesyłajcie na adres [email protected].

