Wakacje od ZUS. Nie każdy przedsiębiorca skorzysta

Dlaczego jest to zawieszenie tylko części składek? Przedsiębiorca korzystający z „wakacji od ZUS” nie musi płacić składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe) za jeden wybrany miesiąc, ale wciąż musi opłacić składkę zdrowotną.

Wakacje od ZUS – kto skorzysta?

Nowe przepisy są skierowane do przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz wspólników spółek cywilnych, którzy zatrudniają maksymalnie 10 pracowników i nie przekroczyli rocznego przychodu w wysokości 2 milionów euro. Wyłączeni spod nowej regulacji będą przedsiębiorcy, którzy w danym roku prowadzili działalność na rzecz byłego pracodawcy, czyli firmy, dla której wcześniej (przed zarejestrowaniem JDG) wykonywali obowiązki na umowie o pracę.

Co obejmują wakacje od ZUS?

Przedsiębiorca korzystający z „wakacji” w wybranym miesiącu nie zapłaci:

Ubezpieczenia emerytalnego, czyli składki odprowadzanej na przyszłą emeryturę. Zwolnienie z opłacania tej składki nie wpływa na długość okresu ubezpieczenia: ten miesiąc i tak wliczy się do stażu emerytalnego. – jest to korzystne, ponieważ miesiąc, w którym korzystasz z ulgi, wlicza się do Twojego stażu emerytalnego.

Ubezpieczenia rentowego, czyli składki zapewniającej zabezpieczenie w przypadku utraty przez przedsiębiorcę zdolności do pracy. zwolnienia z opłacania tej składki ten okres także jest liczony do stażu pracy.

Ubezpieczenie wypadkowe – składka przeznaczona na ochronę w razie wypadku przy pracy. Tutaj również, mimo braku wpłat w danym miesiącu, przedsiębiorca będzie nadal objęty ochroną wypadkową.

Dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego – to składka, którą przedsiębiorca może płacić, aby mieć prawo do zasiłku chorobowego.

Te wszystkie składki zostaną sfinansowane przez budżet państwa, więc przedsiębiorca nie będzie stratny. Nadal będzie polegał wszystkim ubezpieczeniom, a do tego nie będzie miał „wyrwy” w składkach emerytalnych. Przedsiębiorca musi samodzielnie opłacić składkę zdrowotną, która jest odprowadzana nie do ZUS, lecz do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wakacje od ZUS – ile można zaoszczędzić?

Wysokość składek co roku się zmienia, wiec przyjmijmy, że przedsiębiorca postanowił skorzystać z wakacji od ZUS w grudniu tego roku. Na składkach do ZUS zaoszczędzi 1 418,48 zł, pozostanie mu do zapłaty składka zdrowotna w wysokości 626,93 zł.

Jak złożyć wniosek o wakacje od ZUS? Bardzo prosto: miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym chce skorzystać z wakacji, składa elektroniczny wniosek poprzez platformę PUE ZUS. Co ciekawe, ZUS nie wyda oficjalnej decyzji o przyznaniu zwolnienia. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, to na koncie przedsiębiorcy w PUE ZUS pojawi się informacja o przyznaniu ulgi.

