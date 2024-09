Rusza nowa infolinia podatkowa. O co można zapytać pracownika?

Żeby wyjaśnić kwestie podatkowe, nawet dosyć skomplikowane, wkrótce nie trzeba będzie korzystać z konsultacji u doradcy podatkowego ani zadawać pytania na tematycznych grupach w internecie. 1 października rusza nowa infolinia Krajowej Administracji Skarbowej. KAS zapewnia, że telefony będzie odbierał nie bot, ale pracownik, co powinno skrócić czas obsługi i pozwoli uniknąć dzwoniącym wielu stresów.

Infolinia KAS

Konsultanci, którzy są pracownikami urzędów skarbowych oraz Krajowej Informacji Skarbowej – udzielają odpowiedzi przedsiębiorcom i osobom fizycznym w kwestiach:

Podatek od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz prowadzących działalność gospodarczą

Podatek od czynności cywilno-prawnych

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od towarów i usług i kasy fiskalne

Podatek od osób prawnych

Podatek akcyzowy

Rejestracja podatkowa NIP, VAT, ZAP-3, rachunek bankowy

Przepisy celne i brexit

Za pomocą infolinii można też będzie umówić wizytę w urzędzie skarbowym.

TelePIN dla indywidualnej informacji podatkowej

Nowością jest możliwość uzyskania nie tylko ogólnej porady – takie pytanie już dziś można zadać przez e-Urząd Skarbowy – ale też indywidualnej informacji podatkowej. Do tej pory to nie wchodziło w grę poprzez infolinię, bo takie informacje były traktowane jako objęte tajemnicą skarbową. Teraz można je zadać, ale to będzie wymagało podania kodu telePIN. Można go ustawić samodzielnie w -Urzędzie Skarbowym. Do e-Urzędu można zalogować się np. za pomocą bankowości internetowej. Gdy się zalogujesz, przejdź do sekcji Ustawienia, wybierz Infolinię Krajowej Administracji Skarbowej i ustaw telePIN.

Skarbówka zapewnia, że proces uwierzytelnienia za pomocą telePIN jest realizowany automatycznie przez system, a potwierdzenie tożsamości odbywa się bez udziału pracownika KAS.

Infolinia urzędu skarbowego będzie dostępna w poniedziałek w godzinach od 8:00 do 18:00, a od wtorku do piątku od 8:00 do 15:00. Oto spis numerów telefonów:

22 330 03 30 (z telefonów komórkowych)

801 055 055 (z telefonów stacjonarnych)

+48 22 330 03 30 (z zagranicy)

