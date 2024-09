Będą zmiany w podatku VAT. Co planuje rząd?

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt, który wprowadza istotne zmiany w VAT i akcyzie, mające wejść w życie od 1 stycznia 2025 roku. Wśród proponowanych modyfikacji znalazły się zmiany w stawkach VAT oraz nowe regulacje dotyczące kas fiskalnych i terminali płatniczych, a także zwroty akcyzy dla reeksporterów samochodów.

Nowe stawki podatku VAT

Jednym z głównych założeń projektu jest dostosowanie stawek VAT, co wynika zarówno z unijnej dyrektywy 2022/542, jak i z potrzeby doprecyzowania istniejących przepisów po kilku latach ich obowiązywania. Ministerstwo zapowiedziało, że niektóre produkty zostaną objęte niższymi stawkami, inne natomiast podlegną podwyżkom.

Jednym z przykładów obniżki jest zmniejszenie VAT na kubeczki menstruacyjne z 23 proc. do 5 proc. Z kolei dostawa ratowniczych łodzi wykorzystywanych na morzu, które nie są pełnomorskimi jednostkami, również zostanie objęta zerową stawką VAT. Natomiast pewne kategorie produktów, takie jak konie, osły oraz wyroby z konopi siewnej przeznaczone do palenia, będą podlegały podwyżce stawki VAT z 8 proc. do 23 proc.

Kolejną znaczącą modyfikacją jest propozycja zniesienia obowiązku integracji kas fiskalnych z terminalami płatniczymi. Dotychczas przepisy zakładały wdrożenie tej regulacji do końca 2024 roku, jednak resort finansów uznał, że nie jest to konieczne. Jak argumentują urzędnicy, agenci rozliczeniowi, którzy już dziś dostarczają dane o transakcjach płatniczych, skutecznie realizują obowiązki informacyjne wobec Krajowej Administracji Skarbowej.

Zwroty akcyzy dla reeksporterów samochodów

Jednym z kluczowych elementów nowelizacji akcyzy jest umożliwienie zwrotu akcyzy od samochodów osobowych dla firm, które rejestrują pojazdy na krótki czas w kraju, a następnie wywożą je za granicę. Dziś taki zwrot przysługuje tylko w przypadku aut, które nie zostały wcześniej zarejestrowane w Polsce. Planowane zmiany uwzględniają korzystne orzeczenia sądów administracyjnych oraz wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE, który doprecyzował różnice między rejestracją czasową a rejestracją pojazdu przed eksportem.

Dodatkowo Ministerstwo Finansów proponuje zwolnienie z akcyzy samochodów podlegających tzw. rejestracji profesjonalnej, które są używane do celów badawczych i rozwojowych.

W projekcie przewidziano także przedłużenie mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT w przypadku dostaw gazu, energii elektrycznej oraz przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, mechanizm ten ma działać do końca lutego 2025 roku, jednak Ministerstwo planuje jego przedłużenie do końca 2026 roku, aby przeciwdziałać potencjalnym wyłudzeniom VAT.

