Wielkie zmiany w rozliczeniach. Rząd wprowadza nowy system

Rząd zdecydował o wprowadzeniu obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur. Projekt nowelizacji ustawy o VAT zakłada, że od 2026 roku wszystkie firmy będą musiały korzystać z nowego systemu. Dla wielu przedsiębiorstw oznacza to duże zmiany w codziennej pracy, zwłaszcza jeśli dotąd nie korzystały z e-fakturowania.

Nowy system

Nowy system ma być centralną platformą do wystawiania i odbierania faktur elektronicznych. Choć nadal będzie możliwe wystawienie faktury w formie papierowej, w ciągu 24 godzin trzeba będzie ją wprowadzić do KSeF. Rząd argumentuje, że rozwiązanie to pomoże ograniczyć nadużycia podatkowe i uprości prowadzenie działalności.

Zmiany obejmują także skrócenie terminu zwrotu nadpłaty VAT – z 60 do 40 dni. Ma to poprawić płynność finansową firm i zwiększyć konkurencyjność na rynku międzynarodowym. Równocześnie nowe przepisy wymagają od firm dostosowania się – konieczna będzie aktualizacja oprogramowania, wdrożenie nowych narzędzi i nauczenie się obsługi systemu.

Dla przedsiębiorstw, które już dziś korzystają z e-fakturowania przez prywatne platformy, zmiany mogą być mniej odczuwalne. Wiele serwisów księgowych i banków planuje zintegrować się z KSeF, co pozwoli firmom nadal korzystać z dotychczasowych rozwiązań.

Obowiązek dla przedsiębiorców

Obowiązek korzystania z KSeF zostanie wprowadzony stopniowo. Firmy z obrotami powyżej 200 mln zł w 2024 roku będą musiały wdrożyć system od 1 lutego 2026 r. Dla mniejszych firm terminem granicznym jest 1 kwietnia 2026 r. Najmniejsi przedsiębiorcy – z obrotami do 10 tys. zł miesięcznie – otrzymają czas do końca 2026 roku. Co ważne, do tego czasu nie będą też nakładane kary za błędy związane z wdrażaniem systemu.

Nowe przepisy wejdą w życie tylko wtedy, gdy projekt ustawy zostanie przyjęty przez Sejm i podpisany przez prezydenta. Na razie to propozycja rządu, ale kierunek zmian w podatkach jest już wyraźnie określony.

