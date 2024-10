Nowe składki ZUS od 2025 r. Firmy zapłacą więcej

Od 1 stycznia 2025 roku planowane jest wprowadzenie wyższego minimalnego wynagrodzenia, które zgodnie z projektem rozporządzenia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyniesie 4666 zł brutto. Choć zmiana ta ma jednorazowy charakter, jej efekty mogą znacząco wpłynąć na funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw.

Zmiana w ZUS dla nowych przedsiębiorców

Eksperci zwracają uwagę, że wzrost minimalnego wynagrodzenia będzie miał bezpośredni wpływ na składki ZUS, szczególnie dla początkujących przedsiębiorców korzystających z preferencyjnych stawek. Jak wskazuje Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w inFakt, podstawa wyliczania tych składek jest ściśle powiązana z minimalną pensją. W rezultacie, od 2025 roku przedsiębiorcy będą musieli płacić wyższe składki.

Z początkiem nowego roku, podstawa wymiaru składek ZUS dla nowych firm wzrośnie do 1399,80 zł, co spowoduje podniesienie comiesięcznych zobowiązań wobec ZUS do kwoty 442,90 zł (nie wliczając składki zdrowotnej). To wzrost o 34,74 zł w porównaniu z obecnymi stawkami. Dodatkowo, planowane zmiany przewidują wzrost minimalnej składki zdrowotnej o 38,16 zł miesięcznie, co będzie dodatkowym obciążeniem dla przedsiębiorców rozliczających się według karty podatkowej.

Podwyżka minimalnej pensji oraz związane z nią wyższe składki ZUS i zdrowotne mogą okazać się dużym wyzwaniem dla wielu małych firm, zwłaszcza tych, które dopiero rozpoczęły swoją działalność. Jak zauważają eksperci, mimo że wzrost wynagrodzenia to korzyść dla pracowników, może on prowadzić do ograniczenia zatrudnienia oraz zahamowania inwestycji przez przedsiębiorców, szczególnie tych o mniejszych zasobach finansowych.

Comiesięczne obciążenie dla przedsiębiorców korzystających z preferencyjnych składek ZUS wzrośnie o 72,90 zł, co w skali roku oznacza dodatkowe koszty wynoszące 874,80 zł. Wzrost ten wynosi około 9,2 proc. w porównaniu do obecnych wydatków na ZUS i minimalną składkę zdrowotną.

Jedną z istotnych zmian jest także wzrost dolnej granicy składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Nawet w przypadku, gdy firma osiąga niski dochód, składka zdrowotna nie może być mniejsza niż wartość obliczona na podstawie nowego minimalnego wynagrodzenia. Oznacza to, że przedsiębiorcy, którzy generują niewielkie zyski, będą musieli odprowadzać składki od wyższej kwoty niż dotychczas.

Nowe minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa

Rząd ogłosił, że od 2025 roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie do 4666 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa wyniesie 30,50 zł. Decyzja ta została podjęta przez Radę Ministrów 12 września 2024 roku. Warto jednak pamiętać, że podana kwota 4666 zł to wartość brutto, co oznacza, że po odliczeniu podatków i składek pracownik na rękę otrzyma około 3510,92 zł.

Na przestrzeni 2024 roku minimalna pensja była podnoszona dwukrotnie, osiągając pod koniec roku wartość 4300 zł brutto, co odpowiadało około 3261,53 zł netto. Początkowo rząd zaproponował, aby minimalne wynagrodzenie w 2025 roku wynosiło 4626 zł, jednak w wyniku zrewidowania prognoz inflacyjnych pod koniec sierpnia zdecydowano się na wyższą kwotę.

