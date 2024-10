Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Kto może się ubiegać o dodatkowe dni wolne?

Powódź wywróciła życie tysięcy ludzi i zmusiła ich do zmiany planów i odnalezienia się w nowej sytuacji, której opanowanie może zająć wiele miesięcy. Aby choć trochę ułatwić im życie, wprowadzono różne przepisy dotyczące na przykład wydłużonego urlopu. Skorzystają też rodzice, których dziecko nie może chodzić do żłobka, przedszkola czy szkoły, bo są one zamknięte w następstwie zniszczeń powodziowych.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

ZUS przypomina, że mogą skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Przysługuje on ubezpieczonemu rodzicowi, jeśli jest zwolniony z pracy, by opiekować się dzieckiem do 8 lat, jeżeli z powodu powodzi:

była lub jest zamknięta placówka, do której uczęszcza dziecko – żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, szkoła lub inna, albo jeśli

nie ma możliwości, aby dzieckiem opiekowali się niania lub dzienny opiekun.

Czas korzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicowi lub opiekunowi za okres, przez który z powodu powodzi:

była lub jest zamknięta placówka, do której uczęszcza dziecko

niania lub dzienny opiekun nie mogli sprawować opieki nad dzieckiem

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje od dnia zamknięcia placówki, do której uczęszcza dziecko lub od dnia niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna.

Kiedy nie przysługuje prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie przysługuje:

jeżeli drugi rodzic / współmałżonek może zapewnić opiekę dziecku

jeżeli dziecko uczęszcza do innej placówki.

Co zrobić, żeby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, zainteresowany rodzic musi złożyć oświadczenie – służy do tego formularz ZUS ZDO.

ZUS instruuje:

„Jeśli jesteś pracownikiem lub zleceniobiorcą, składasz oświadczenie swojemu płatnikowi składek, czyli pracodawcy lub zleceniodawcy.

Jeśli prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą albo współpracujesz z osobą, która prowadzi działalność, składasz oświadczenie do ZUS. Jeśli masz konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS, to możesz wysłać oświadczenie do ZUS elektronicznie. Możesz również wykorzystać pismo ogólne POG ZUS”.

W oświadczeniu trzeba zawrzeć klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

