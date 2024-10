Ogromne zainteresowanie nowym świadczeniem. Wniosków przybywa z godziny na godzinę

Dziś mija tydzień od uruchomienia programu „Aktywny rodzic", znanym również pod nazwą „babciowe". W ramach programu rodzice dzieci do 35. miesiąca życia mogą skorzystać z opcji:

„Aktywni rodzice w pracy” – rodzice czynni zawodowo mogą otrzymać 1500 zł na dziecko,



„Aktywnie w żłobku” – 1500 zł trafi do rodziców dzieci, które uczęszczają do żłobka. Jak czytamy na stronie gov.pl, wysokość wsparcia nie może być wyższa niż opłata, jaką ponosi rodzic za pobyt dziecka w instytucji / u opiekuna,



„Aktywnie w domu” – rodzic, który zostaje z dzieckiem w domu, może otrzymać 500 zł miesięcznie.



Pierwsze wypłaty świadczeń w ramach "babciowego" mają nastąpić na przełomie listopada i grudnia. Wnioski można składać od 1 października. Jak już informowaliśmy, nowy program cieszy się ogromnym zainteresowaniem, bo tylko w ciągu pierwszych dziesięciu godzin złożono ok. 50 tys. wniosków ws. „babciowego".

„Babciowe" po tygodniu. Ile złożono wniosków?

Jak sytuacja wygląda po tygodniu? Z danych przekazanych „Wprost" przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że stan na 8 października na godz. 8.00 prezentował się następująco:

Liczba złożonych wniosków z programu Aktywny Rodzic w podziale na rodzaj świadczenia:

Aktywnie w domu – 62 526 wniosków na 63 519 dzieci,



Aktywni rodzice w pracy – 70 311 wniosków na 71 520 dzieci,



Aktywnie w żłobku – 137 186 wniosków na 139 417 dzieci.



– Łączna liczba – 270 023 wniosków na 274 456 dzieci – przekazało nam biuro prasowe resortu rodziny.

Liczba wniosków ws. babciowego dynamicznie rośnie. Jeszcze 7 października późnym popołudniem było ich nieco ponad 261 tys. Z rządowych szacunków wynika, że uprawnionych do skorzystania z nowego świadczenia jest ok. 560 tys. rodzin, co oznacza, że wnioski złożyło już blisko połowa z tych, którym się ono należy.

Wnioski należy złożyć do ZUS. Można to zrobić za pośrednictwem PUE ZUS, aplikacji mobilnej mZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Z danych przekazanych nam przez resort rodziny wynika, że dokumenty są najczęściej składane za pośrednictwem PUE ZUS (198 422 wniosków, czyli 73,5 proc.).

Czytaj też:

Waloryzacja tych świadczeń już w marcu 2025 r. Oni się uciesząCzytaj też:

Dopłaty do żłobka. Co z wyżywieniem maluchów?