Waloryzacja tych świadczeń już w marcu 2025 r. Oni się ucieszą

Coroczna waloryzacja świadczeń ma nastąpić 1 marca. Jeśli chodzi o rentę socjalną, tutaj kwota wyniesie 1901.71 zł brutto miesięcznie. Z kolei wysokość świadczenia wspierającego wynosić będzie od 760 zł brutto do nawet 4183 zł.

Dla kogo renta socjalna?

Renta socjalna przysługuje osobom, które spełniają następujące warunki:

a) pełnoletność

b) całkowita niezdolność do pracy

c) niepełnosprawność przed ukończeniem 18. roku życia

d) niezdolność do pracy powstała podczas nauki – jeśli niepełnosprawność powstała w trakcie nauki w szkole, szkole wyższej lub w trakcie studiów doktoranckich przed ukończeniem 25. roku życia, renta również może przysługiwać.

Komu przysługuje świadczenie wspierające?

Świadczenie wspierające jest skierowane do osób, które:

a) mają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu wymagającym stałej opieki lub wsparcia innych osób w codziennym funkcjonowaniu

b) posiadają nowe orzeczenie o niesamodzielności – wprowadzono nowe orzecznictwo, w ramach którego ocenia się poziom niesamodzielności osoby z niepełnosprawnością. Świadczenie wspierające będzie przysługiwało w zależności od poziomu stwierdzonego przez orzecznika. Im wyższy poziom, tym wyższe świadczenie gwarantować pełne świadczenie, natomiast niższe poziomy mogą uprawniać do jego częściowej wypłaty

c) nie pobierają innych świadczeń w wysokości przekraczającej określony próg dochodowy (dotyczy to głównie rent i emerytur).

Świadczenie wspierające. Od czego zależy jego wysokość?

Jego wysokość jest ściśle związana z wysokością renty socjalnej. Wynosi:



a) 220 proc. renty socjalnej, jeżeli potrzebę wsparcia określono na poziomie od 95 do 100 punktów

b) 180 proc. renty socjalnej, jeżeli potrzebę wsparcia określono na poziomie od 90 do 94 punktów

c) 120 proc. renty socjalnej, jeżeli potrzebę wsparcia określono na poziomie od 85 do 89 punktów

d) 80 proc. renty socjalnej, jeżeli potrzebę wsparcia określono na poziomie od 80 do 85 punktów

e) 60 proc. renty socjalnej, jeżeli potrzebę wsparcia określono na poziomie od 75 do 79 punktów

f) 40 proc. renty socjalnej, jeżeli potrzebę wsparcia określono na poziomie od 70 do 74 punktów.