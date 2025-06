Darmowe leczenie tylko przez 30 dni? Sprawdź, co zrobić, by nie płacić

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że prawo do bezpłatnej opieki medycznej wygasa zazwyczaj po 30 dniach od utraty ubezpieczenia zdrowotnego. W praktyce oznacza to, że osoby, które straciły pracę, zamknęły działalność gospodarczą lub przebywają na urlopie bezpłatnym, po miesiącu mogą być zobowiązane do opłacania leczenia z własnej kieszeni.

Co zrobić, by przedłużyć umowę?

Wyjątki dotyczą między innymi absolwentów szkół – osoby, które ukończyły szkołę ponadpodstawową, zachowują prawo do świadczeń przez 6 miesięcy, a absolwenci szkół wyższych – przez 4 miesiące. Osoby z zawieszonym prawem do renty socjalnej mają prawo do świadczeń przez 90 dni od wygaśnięcia ubezpieczenia.

Aby odzyskać dostęp do leczenia finansowanego przez NFZ, należy zawrzeć dobrowolną umowę ubezpieczenia. W tym celu trzeba zgłosić się do oddziału wojewódzkiego Funduszu i złożyć stosowne dokumenty, w tym potwierdzenie wcześniejszego okresu ubezpieczenia. Po podpisaniu umowy konieczne jest zgłoszenie się do ZUS z odpowiednimi drukami (ZUS ZZA, a w przypadku członków rodziny – ZUS ZCNA).

Jeśli przerwa w ubezpieczeniu przekracza 3 miesiące, trzeba liczyć się z dodatkową opłatą. Jej wysokość zależy od długości tej przerwy – od 20 proc. do nawet 200 proc. podstawy wymiaru składki. W uzasadnionych przypadkach dyrektor oddziału NFZ może zrezygnować z tej opłaty lub rozłożyć ją na raty.

Jak sprawdzić status ubezpieczenia?

Status ubezpieczenia można sprawdzić w systemie eWUŚ, dostępnym w placówkach medycznych. Korzystają z niego również lekarze i rejestracje przychodni, aby potwierdzić prawo pacjenta do świadczeń.

Podstawa wymiaru składki przy dobrowolnym ubezpieczeniu odpowiada co najmniej przeciętnemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw z ostatniego kwartału. Dla niektórych grup – np. wolontariuszy czy cudzoziemców odbywających staże – obowiązują inne stawki, zgodne z odpowiednimi przepisami.

