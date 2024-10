Dopłaty do żłobka. Co z wyżywieniem maluchów?

Do wyboru są trzy programy i widać, że rodzice najbardziej potrzebują dopłaty do pobytu dziecka w żłobku lub klubiku (86 606 wniosków). O 1500 zł na opłacenie opieki sprawowanej przez bliskiego lub wynajętego opiekuna zawnioskowano 40 217 razy. Niewiele mniej wniosków złożono w ramach trzeciego komponentu, czyli Aktywnie w domu (34 900 wniosków). Tu można sięgnąć tylko po 500 zł, za to pieniądze przeznaczone są dla rodziców, którzy zdecydowali, że jedno z nich nie wróci do pracy po ukończeniu przez dziecko dwunastego miesiąca życia.

Dopłaty do żłobka i opiekuna tylko dla pracujących rodziców

Dopłaty to opiekuna i żłobka wymagają z kolei wykazania, że oboje rodzice pracują. Co ustawodawca rozumie przez aktywność zawodową? To znaczy, że oboje rodzice muszą pracować w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenia, prowadzić działalność gospodarczą lub być rolnikami. Konieczne jest również podleganie ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu od podstawy, której wysokość jest nie mniejsza niż 100 proc. minimalnej pensji lub:

50 proc. – gdy drugi rodzic jest ubezpieczony przynajmniej w takim samym wymiarze,

30 proc. – gdy drugi rodzic jest ubezpieczony przynajmniej w takim samym wymiarze i w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, korzystając z ulg i preferencji w opłacaniu składek ZUS (ulga na start, mały ZUS Plus etc.).

nieprzerwane podleganie ubezpieczeniu społecznemu w KRUS przez przynajmniej rok.

Ze świadczenia nie skorzystają więc rodzice, gdy dla jednego z nich (lub oboga) jedynym źródłem utrzymania jest umowa o dzieło.

Dopłata do żłobka nie obejmuje wyżywienia

1500 zł w ramach Aktywnie w pracy (na opłacenie opiekuna) trafi na konto rodziców, za to pieniądze na żłobek/klubik zostaną przelane bezpośrednio na konto instytucji. Maksymalna kwota dopłaty do 1500 zł, ale jeśli czesne jest niższe, to przelana zostanie tylko ta kwota – bez możliwości ubiegania się o zwrot różnicy.

Pieniądze nie będą wypłacane w przypadku zapisania dziecka do placówki, w której opłata jest wyższa niż 2200 zł – takie zastrzeżenie ma zniechęcić kierownictwo instytucji do podnoszenia cen.

Dopłata obejmuje wyłącznie pobyt dziecka w placówce – za jedzenie rodzice muszą zapłacić samodzielnie.

