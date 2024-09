Dopłata do żłobka. Czy jest dolny limit wieku dziecka?

1 października 2024 roku ruszy program Aktywny Rodzic, który wprowadza trzy nowe świadczenia pieniężne dla rodzin z małymi dziećmi. Składają się na niego trzy elementy:

świadczenie Aktywni rodzice w pracy

świadczenie Aktywnie w żłobku

świadczenie Aktywnie w domu.

Pieniądze będą przeznaczone dla dzieci w wieku 12-35 miesięcy.

Aktywnie w żłobku: jak wypłacane będą pieniądze?

Aktywnie w żłobku zastąpi dofinansowanie pobytu w żłobku, które obowiązuje od 1 kwietnia 2022 roku. Dziś takie dofinansowanie wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty, jaką ponosił rodzic za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Teraz pokryje czesne w wysokości do 1500 zł (ale nie więcej niż ono faktycznie wynosi).

W przypadku dziecka, które posiada orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, wysokość tego świadczenia wynosi do 1900 zł miesięcznie.

Pieniądze będą przelewane bezpośrednio na rachunek instytucji prowadzącej żłobek czy klubik – nie ma możliwości, by odbierali je rodzice.

Pieniądze nie będą wypłacane w przypadku zapisania dziecka do placówki, w której opłata jest wyższa niż 2200 zł – takie zastrzeżenie ma zniechęcić kierownictwo instytucji do podnoszenia cen.

Aktywnie w żłobku a wiek dziecka

Nie ma dolnego limitu wiekowego dziecka, na które może zostać przyznane świadczenie pokrywające koszt pobytu w placówce. Warunkiem jest uczęszczanie do żłobka, klubu dziecięcego, lub do dziennego opiekuna oraz potwierdzenie tego w rejestrze żłobków albo w wykazie dziennych opiekunów. Określony został za to górny próg wiekowy: do końca roku szkolnego, w którym dziecko skończy 3 lata, a gdy objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym jest niemożliwe lub utrudnione – do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 4 lata.

Aktywny rodzic. Jak złożyć wniosek?

Program wystartuje 1 października. Od tego dnia będzie można składać wnioski o nowe świadczenia.

Wniosek o świadczenie z programu Aktywny Rodzic będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną poprzez:

platformę PUE/eZUS

aplikację mobilną mZUS

portal Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl

bank, jeżeli posiada on taką usługę.

Po weryfikacji danych (za miesiąc październik jakie m.in. składane przez pracodawcę druki tj. 5, 15 i 20 każdego miesiąca) ZUS planuje pierwsze wypłaty na przełomie listopada i grudnia. Szacuje się, że z programu Aktywny rodzic będzie mogło skorzystać ponad 570 tys. dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia.