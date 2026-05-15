Korea Południowa pokazała nowy myśliwiec. Tego samolotu nie ma nikt inny

Korea Południowa zakończyła jeden z najważniejszych etapów programu budowy własnego myśliwca. Jak poinformowała Agencja ds. Planowania Zakupów Obronnych DAPA, samolot KF-21 Boramae uzyskał ostateczną akceptację przydatności bojowej.

Decyzja kończy wieloletni proces testów i weryfikacji maszyny. Oznacza również, że myśliwiec może wykonywać misje w warunkach konfliktu zbrojnego.

Ponad 13 tysięcy testów nowego myśliwca

Według południowokoreańskich mediów KF-21 Boramae wykonał ponad 1,6 tys. lotów próbnych. W trakcie programu przeprowadzono około 13 tys. różnego rodzaju testów.

Sprawdzano między innymi osiągi silników, możliwości tankowania w powietrzu oraz procedury związane ze zrzutem uzbrojenia.

Program został zrealizowany głównie przez koreański przemysł zbrojeniowy oraz firmę Korea Aerospace Industries.

Korea Południowa stawia na własne uzbrojenie

Przedstawiciele DAPA podkreślają, że uzyskanie pełnej gotowości bojowej przez KF-21 Boramae jest dowodem na zdolność Korei Południowej do samodzielnej budowy nowoczesnych myśliwców.

Nowe maszyny mają wzmocnić siły powietrzne kraju, który według rankingu Global Firepower 2026 jest uznawany za piątą najsilniejszą armię świata.

KF-21 Boramae zaliczany jest do myśliwców generacji 4,5. Samoloty mają zastąpić wykorzystywane obecnie w południowokoreańskim lotnictwie starsze konstrukcje F-4 i F-5.

Pierwsze seryjne maszyny trafią do armii jeszcze w tym roku

Pierwsze seryjnie wyprodukowane myśliwce mają zostać przekazane siłom powietrznym Korei Południowej w drugiej połowie 2026 roku.

Seul planuje odebrać 40 samolotów KF-21 Boramae do 2028 roku. Do 2032 roku flota ma zostać powiększona o kolejne 80 maszyn.

Program jest częścią szerszej strategii rozwoju krajowego przemysłu obronnego. Korea Południowa chce nie tylko kupować nowoczesne uzbrojenie, ale również rozwijać własne technologie wojskowe i zwiększać eksport sprzętu obronnego.

KF-21 Boramae ma być symbolem nowych ambicji Seulu

Nowy myśliwiec jest jednym z najważniejszych projektów militarnych realizowanych przez Koreę Południową w ostatnich latach. Dla władz w Seulu program KF-21 Boramae ma znaczenie nie tylko wojskowe, ale również technologiczne i przemysłowe.

Uzyskanie gotowości bojowej pokazuje, że południowokoreański przemysł obronny coraz mocniej konkuruje z największymi producentami uzbrojenia na świecie.

