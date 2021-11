Szef urzędu odpowiedzialnego za cyberbezpieczeństwo odwołany. Miało chodzić o prywatne wpisy w mediach społecznościowych

CERT Polska to należący do Naukowej i Akademickiej Sieci Naukowej zespół najwyższej klasy specjalistów, który dba o bezpieczeństwo internetu w Polsce. NASK i podlegający mu CERT Polska podlegały z kolei Ministerstwu Cyfryzacji, które zostało wchłonięte przez Kancelarię Premiera. Bezpośrednim zwierzchnikiem NASK jest sekretarz stanu w KPRM Janusz Cieszyński, to on miał podjąć decyzję o rozwiązaniu umowy z szefem CERT Polska Przemysławem Jaroszewskim.

Szef CERT Polska odwołany ze stanowiska

O sprawie poinformował branżowy portal Zaufana Trzecia Strona. Autor w artykule pod tytułem „Źle się dzieje w CERT Polska, czyli zabawy polityków w cyber” pisze, że Jaroszewski został zwolniony bez ostrzeżenia i merytorycznego komentarza. Według autora powodem zwolnienia miały być wpisy na prywatnym profilu facebookowym Jaroszewskiego.

Po publikacji artykułu do sprawy odniósł się Janusz Cieszyński. W komentarzu przesłanym portalowi w 90 procentach wymienia swoje zasługi dla cyberbezpieczeństwa w Polsce. Na temat zwolnienia Jaroszewskiego sekretarz stanu pisze jedynie:

Szczegóły rozmowy pozostaną między nami. Jedyne, co mogę powiedzieć, to że zgodziliśmy się co do tego, że w zaistniałej sytuacji najlepszym wyjściem jest złożenie przez Pana Przemysława Jaroszewskiego rezygnacji z pełnionej funkcji.

Przemysław Jaroszewski pracował w CERT Polska 21 lat, a od 5 był jego kierownikiem.

