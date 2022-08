Oszuści oferują „szybki zarobek na akcjach Orlenu”. 74-latek stracił duże pieniądze

O nowej metodzie kradzieży informowaliśmy już w maju. Orlen przedstawiał wówczas, jaki jest mechanizm działania oszustów oraz wydał komunikaty, które miały przestrzec potencjalne ofiary przed inwestowaniem pieniędzy. „PKN Orlen zachęca do inwestowania wyłącznie przez swoje oficjalne kanały, takie jak: orlen.pl, orlenwportfelu.pl lub oficjalne profile w mediach społecznościowych” – mogliśmy przeczytać.

Niestety, oszuści ciągle działają i jak widać, wciąż znajdują osoby, które udaje im się oszukać. Jedną z nich jest 74-latek z powiatu ząbkowskiego, który w ten sposób stracił prawie 15 tys. zł. Mężczyzna wypełnił w internecie formularz zgłoszeniowy po tym, jak obiecano mu duży zarobek w krótkim czasie „po zakupie akcji spółki Orlen”. 25 lipca do 74-latka zadzwoniła kobieta, która poinformowała go, że żeby otrzymać akcje musi najpierw wpłacić na konto 1000 złotych.

Oszustwo „na Orlen”. Mężczyzna stracił duże pieniądze

Kilka dni później z mężczyzną skontaktował się „opiekun klienta”, który poprosił go o zainstalowanie aplikacji „AnyDesk” na swoim telefonie. Oszust stwierdził, że potrzebuje danych z jego dowodu osobistego wraz ze zdjęciem. Później z kolei zaproponował, że może przesłać na konto bankowe mężczyzny 10 dolarów w celu przekonania się, że wszystko działa prawidłowo. 74-latek zgodził się, jednak żaden przelew do niego nie dotarł.

Podczas następnej rozmowy oszuści zasłaniali się problemami technicznymi jednocześnie prosząc mężczyznę o ponowne zalogowanie się na konto bankowe. Mieszkaniec powiatu ząbkowskiego stał się wówczas bardziej podejrzliwy, ale niestety było już za późno. Kilka dni później zadzwonił do niego bank z informacją, że z jego konta dokonano podejrzanych przelewów. Oszuści ostatecznie okradli mężczyznę na kwotę 14 600 zł.

– Ponownie apelujemy o rozsądek o ostrożność. Jeżeli chcemy inwestować poczytajmy najpierw w jaki sposób to zrobić bezpiecznie. Koncern Orlen na swojej stronie również udostępnił „ostrzeżenie przed oszustami”, czyli w jaki sposób inwestować by nie dać się oszukać. Jednocześnie ostrzegamy by pod żadnym pozorem nie instalować programów, o które proszą nas nieznajomi ani podawać im loginów i haseł do bankowości internetowej – informuje Katarzyna Mazurek, oficer prasowy ząbkowickiej policji.

Prosta lista, która pomoże rozpoznać oszustwo

Orlen przygotował również listę siedmiu punktów jak nie dać nabrać się na sztuczki internetowych oszustów

Zdjęcia profilowe często przedstawiają przerobione logo PKN ORLEN lub innych spółek skarbu państwa. Wykorzystywane są też w grafikach postów czy w reklamach. Należy zwracać uwagę na podejrzane nazwy profili, z których pochodzą posty. W przykładowej grafice przedstawiają nazwę zbliżoną do PKN ORLEN. Dobrym sposobem na weryfikację prawdziwości profilu jest także sprawdzenie liczby obserwujących. Jeśli jest niewielka, może to oznaczać, że strona tylko podszywa się pod daną firmę.

Teksty postów zawierają nieprawdziwe informacje o rzekomych inwestycjach i aktywach Grupy ORLEN czy innych spółek skarbu państwa. Mogą zawierać także błędy językowe.

Grafiki umieszczone w postach to często fotomontaże, którymi PKN ORLEN nie posługuje się w swojej komunikacji. Na zdjęciach można też zobaczyć sylwetki polityków, sportowców czy członków zarządów spółek skarbu państwa.

Na grafikach mogą występować różne kolory tekstów, których PKN ORLEN nie używa w swojej komunikacji. Posty prowadzą do stron, które w żaden sposób nie są powiązane z PKN ORLEN lub licencjonowanymi domami maklerskimi.

Pod postami, które zawierają nieprawdziwe informacje może występować duża liczba negatywnych reakcji oraz mała liczba komentarzy, co może świadczyć o ukrywaniu komentarzy osób, które próbują ostrzec innych przed oszustwem.

