Włamał się na konta Muska i Obamy. Młody haker usłyszał wyrok

Pochodzący z Liverpoolu Joseph O'Connor został skazany za swoją brawurową kampanię hakerską z 2020 roku. Niedawno młody haker usłyszał ostateczny werdykt w nowojorskim sądzie – czeka go więzienie oraz opłata zawrotnych odszkodowań.

Włamał się na konta gwiazd – haker Obamy i Muska idzie do więzienia

Joseph O'Connor przyznał się do licznych zarzucanych mu cyberprzestępstw. Pierwszym punktem na liście jest zhakowanie około 130 popularnych kont na Twitterze – celebrytów, gwiazd, przedsiębiorców – w celu prowadzenia na nich oszukańczej kampanii wyłudzającej kryptowaluty od ofiar. Miał na tym zarobić blisko 800 000 dolarów, czyli ponad 3,3 miliona złotych.

Haker posługujący się aliasem PlugwalkJoe miał także za pomocą socjotechnik przejąć jedno z najpopularniejszych kont na TikToku – to należące do Addison Rae. Kradł też konta na Snapchacie i szantażował celebrytów publikacją ich prywatnych zdjęć. Kolejnym przestępstwem był cyberstalking osoby nieletniej.

Sędzia zadecydował o 5 latach więzienia dla O'Connora. Ten ma niezależnie zapłacić blisko 800 tys. dolarów w ramach konfiskaty. To i tak lekki wyrok, bo maksymalna możliwa kara za przestępstwa tej wagi to aż 77 lat za kratami.

Prosto przejął konta Muska i Obamy – haker wyłudzał kryptowaluty

Zaskakujące jest to, jak wiele najsławniejszych kont udało mu się przejąć. Na liście znajdują się profile Baracka Obamy, Joe Bidena, Apple, Kim Kardashian, Jeffa Bezosa, Elona Muska, Kanye Westa, Billa Gatesa, inwestora Warrena Buffetta czy premiera Izraela Binjamina Netanjahu. W sumie oszukańcze posty były wyświetlone ok. 350 milionom użytkowników.

Według ustaleń sądu O'Connor wraz ze wspólnikami miał przejąć dostęp do paru wewnętrznych kont administracyjnych pracowników Twittera. Wykorzystano do tego socjotechniki, telefonicznie manipulując osobami tak, by podały swoje loginy i hasła.

Co ciekawe, Brytyjczyk używał przejętych kont do niezwykle prostego oszustwa. Był to wariant tzw. nigeryjskiego przekrętu. Podszywając się pod popularne osoby pisał, że w związku z pandemią COVID-19 dany celebryta postanowił „odwdzięczyć się społeczności i podwoi wszystkie wpłaty kryptowalut, które wpłyną na jego konto”.

